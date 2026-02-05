Cholo Simeone: ‘Lookman se destaca por su talento’

¡Gol y Asistencia! Simeone Elogia el Impacto de Lookman en la Victoria del Atlético

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no pudo ocultar su satisfacción tras la impresionante actuación de Ademola Lookman, quien brilló con un gol y una asistencia en el contundente triunfo por 0-5 ante el Real Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Durante una rueda de prensa, el ‘Cholo’ destacó las habilidades del delantero nigeriano, afirmando: «Sus características hablan por sí solas, es un futbolista diferente a todos los que tenemos.» Simeone recordó que Lookman es más especialista en los duelos individuales aunque también aporta en el juego asociativo. «El equipo sintió su presencia y ojalá podamos ayudarlo a ser aún mejor.»

Un Partido que Cambió con el Primer Gol

Simeone también comentó sobre el desarrollo del partido: «El Betis comenzó bien, pero nuestro gol de córner nos dio la seguridad que necesitábamos.» El entrenador resaltó que a partir de ese momento, el equipo encontró espacios para generar peligro. «Mantuvimos la intensidad y culminamos un partido muy bueno.»

Preocupaciones por Lesiones

En relación a las ausencias, Simeone abordó la situación de Julián Álvarez y Pablo Barrios. Explicó que Álvarez no estaba en plena forma, lo que motivó su ausencia, mientras que afirmó que Barrios es «el mejor en su posición, pero su reciente lesión lo mantendrá fuera algunos partidos.»

La Actitud del Equipo y la Mira en la Liga

Pese a la reciente goleada, el técnico aclaró que el resultado no cambia la motivación del equipo para la temporada. «Si hubiéramos jugado mal, las ganas seguirían intactas. Estoy feliz con el rendimiento y ahora debemos concentrarnos en la Liga.»

El Valor del Trabajo Colectivo

Entre los aspectos que elogió, Simeone mencionó el esfuerzo colectivo y la interpretación del juego: «Logramos posicionarnos bien defensivamente y evitar que el Betis se sintiera cómodo. En ataque, el equipo supo adaptarse a lo que requería el partido.»

Ilusión en los Nuevos Fichajes

El entrenador también hizo referencia a los nuevos jugadores, resaltando la juventud y energía que aportan. «Tienen una gran ilusión de ayudar y he visto talento en lo poco que los he observado entrenando.» Añadió que no es la edad lo que importa, sino el rendimiento en el campo.

Con un mensaje de optimismo, Simeone finalizó: «La exigencia ha aumentado en estos 14 años, lo que refleja el buen trabajo que hemos realizado.»