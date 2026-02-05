Tragedia: Un niño de 12 años fallece y su hermana de 2 años lucha por su vida

Tragedia en Ruta 60: Un Niño Pierde la Vida en Accidente Automovilístico

Una familia de Berazategui enfrenta un doloroso revés tras un grave accidente en la Ruta 60 que dejó a un niño de 12 años fallecido y a su pequeña hermana hospitalizada en estado crítico.

El trágico incidente se produjo en el kilómetro 569 de la Ruta 60, en el sector que une Carhué con Guaminí, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Un camión con remolque colisionó violentamente con un Peugeot 308 negro, donde viajaba la familia regresando de sus vacaciones en Bariloche.

Detalles del Accidente

La colisión ocurrió el pasado miércoles cuando el camión, que se dirigía hacia Río Negro, impactó con el automóvil. Como resultado del choque, el niño Bautista Alegre, de 12 años, perdió la vida en el lugar a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia que llegaron rápidamente al sitio.

Estado de Salud de los Involucrados

Su hermana de 2 años fue trasladada en estado grave al Hospital Penna de Bahía Blanca. La madre de los menores, Abigail Delagiovana, de 31 años, sufrió una fractura en una pierna, mientras que el padre, Fabián Alegre, de 40 años, resultó con lesiones leves.

Un Regreso que Termina en Tragedia

La familia se encontraba en su trayecto de regreso a Berazategui tras disfrutar de unas vacaciones familiares en Bariloche. El siniestro ha dejado a la comunidad local en estado de shock.

Investigación en Curso

El conductor del camión, un hombre de 46 años, fue detenido y se encuentra a disposición de la Justicia. La causa ha sido atribuida a la Unidad Fiscal N° 3 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, que investiga el accidente bajo la figura de homicidio culposo y lesiones culposas, realizando pruebas para establecer las responsabilidades del conductor.

Solidaridad de la Comunidad