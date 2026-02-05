Dos IPC y una Canasta Obsoleta: ¿Qué Cambia en la Medición de la Inflación?

La reciente renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC ha reavivado un importante debate sobre la actualización de la canasta que se utiliza para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La postergación de esta modificación, prevista para enero de 2026, genera inquietudes en el contexto económico actual.

En el programa Es por Acá de Punto a Punto Radio (90.7), el economista Patricio Canalis de IDESA, profundizó en la polémica sobre los dos IPC que predominan en la discusión pública y cómo la ponderación de cada rubro puede influir en nuestra percepción de la inflación.

El IPC: ¿qué mide y por qué es crucial la ponderación?

Canalis indicó que el INDEC no solo se encarga de recolectar precios, sino que también asigna un peso específico a cada producto y servicio en el índice. “Aunque hay más de 10.000 productos considerados, su impacto varía considerablemente”, explicó. Por lo general, los alimentos cuentan con un mayor peso en el cálculo en comparación con la educación o algunos servicios, ya que reflejan los hábitos de gasto promedio de los hogares.

En este contexto, el experto enfatizó que la necesidad de una actualización se debe a que la canasta actualmente en uso está basada en patrones de consumo de 2004, mientras que la propuesta de revisión se basa en la Encuesta Permanente de Hogares de 2018.

Cambio en el consumo: servicios y tarifas en el centro del debate

Un aspecto fundamental del análisis es el creciente peso de los servicios en el presupuesto familiar. “Desde 2004 hasta 2018, los hogares han incrementado la importancia de los servicios en su consumo”, afirmó. Esto se relaciona con el aumento de tarifas de servicios regulados como electricidad, agua y gas.

De acuerdo con la canasta de 2018, se reduce el peso de los alimentos y se incrementa el de “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, lo que significa que las tarifas y los alquileres tendrían mayor repercusión en el cálculo del índice.

Canalis subrayó que, observando el último año, el impacto de esta actualización no sería drástico: “La diferencia entre ambos índices fue de apenas un punto, no se trata de un cambio significativo en el poder adquisitivo”, subrayó.

Clarificando el debate: actualización de la canasta vs. manipulación de datos

En el contexto de la confianza pública, el economista buscó diferenciar entre la discusión metodológica y las sospechas de manipulación. “Nos guste o no, la medición del índice es objetiva”, afirmó, recordando el impacto negativo que tuvo la crisis de credibilidad del INDEC durante el gobierno anterior.

Por ahora, el Gobierno continuará utilizando la canasta actual para la publicación del IPC y ha decidido posponer su actualización “hasta nuevo aviso”, tras la renuncia de Lavagna.

JB/JF