El acuerdo con EE. UU. podría incluirse en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso

El reciente Acuerdo de Comercio e Inversión entre Argentina y Estados Unidos promete abrir nuevas oportunidades comerciales para el país. La atención ahora se centra en su aprobación en el Congreso, donde el oficialismo evalúa cómo y cuándo tratar este importante pacto.

Desde la Casa Rosada, el Gobierno ha confirmado que el acuerdo será enviado al Congreso para su análisis. El presidente Javier Milei expresó su confianza en que los legisladores comprendan la **responsabilidad** que implica esta posibilidad sin precedentes para el país.

El próximo paso: ¿cuando se debatirá en el Congreso?

Aún queda por definir el momento del tratamiento legislativo. Aunque el oficialismo manifiesta que podría discutirse en el transcurso de este mes, la decisión final depende del tiempo que tarde en presentarse el documento formal del acuerdo ante el Congreso. “No está decidido aún”, indicó un funcionario con conocimiento del tema.

Posibilidad de incluirlo en sesiones extraordinarias

Si el Gobierno decide incluir el pacto en las **sesiones extraordinarias** que se extendieron hasta el 27 de febrero, el presidente Milei necesitaría emitir un nuevo decreto, similar al que utilizó para incorporar el Régimen Penal Juvenil.

Expectativa en las comisiones parlamentarias

En la Cámara de Diputados, ya se programó la conformación de las **comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur** para la próxima semana. Estas comisiones también abordarán la reciente alianza entre Mercosur y la Unión Europea, la cual, aunque firmada en enero, ha llegado oficialmente al Congreso.

A punto de ser publicado

El acuerdo Mercosur-Unión Europea, que tiene más de 5.000 páginas y fue traducido a varios idiomas, ya está bajo la revisión de la secretaría parlamentaria y se espera que sea publicado en el portal oficial este viernes.

Reacciones: entre la oposición y el oficialismo

Mientras tanto, tanto opositores como aliados aguardan el texto completo del acuerdo con Estados Unidos para definir su postura. Sin embargo, el oficialismo muestra un optimismo notable, convencido de que la aprobación no encontrará grandes obstáculos. “Esperamos recibir el documento antes del lunes”, compartió un miembro destacado de la bancada libertaria. En esta ocasión, prometen que la traducción no tardará, ya que los ejemplares están firmados en ambos idiomas y autenticados.

Celebraciones en el oficialismo

El presidente de la Cámara Baja, **Martín Menem**, fue uno de los primeros en felicitar a Milei y su equipo por este acuerdo. En sus palabras en redes, expresó su entusiasmo por este logro que podría significar un cambio positivo para el crecimiento sostenido de Argentina.

Felicito a Pablo Quirno y al presidente Javier Milei por el liderazgo y la convicción para llevar adelante este hito histórico, que consolida un camino de crecimiento sostenido para la Argentina.

La voz de la oposición

Por el momento, las demás bancadas aún no han comentado sobre el acuerdo. “Lo revisaremos a fondo. Tomaremos una posición cuando tengamos los documentos en mano”, afirmó un diputado opositor.