¿Se Acerca un Bear Market tras la Caída de Bitcoin?

La criptomoneda más famosa del mundo vive momentos difíciles, con una caída del 40% respecto a sus picos históricos. Expertos analizan los factores detrás de este drástico descenso y lo que podría significar para el ecosistema cripto.

El precio de Bitcoin (BTC) ha entrado en un profundo mercado bajista, superando la caída registrada en 2022. Según analistas on-chain, estamos ante un panorama que podría intensificar la incertidumbre en el ámbito de las criptomonedas a nivel global.

Recientemente, Bitcoin perdió la barrera de los u$s70.000, un soporte psicológico fundamental que había sostenido el valor de la criptomoneda. Esta baja representa una pérdida acumulada de más del 40% desde su pico de noviembre de 2025, cuando se valorizaba por encima de los u$s115.000.

Además, Bitcoin ha atravesado su media móvil de 365 días, un indicador que típicamente se interpreta como la confirmación de un ciclo bajista prolongado.

Comparativa con 2022: Caídas más Agudas

En contraste con 2022, cuando la caída fue más gradual, este año el derrumbe del precio ha sido veloz. Según un informe de CryptoQuant, la rapidez con la que Bitcoin pierde impulso comprador es una de las principales diferencias estructurales que marcan el presente ciclo bajista.

Presiones Institucionales y Cambios en el Sentir del Mercado

Varios indicadores apuntan a que Bitcoin ha descendido a un bear market, impulsado por una fuerte presión vendedora institucional y la disminución de flujos hacia exchange-traded funds (ETFs). Además, el desinterés por activos de riesgo ha llevado a muchos inversores a refugiarse en alternativas más conservadoras, como el oro.

Este fenómeno ha creado una correlación directa entre las criptomonedas y los mercados de riesgo, exacerbando las pérdidas, especialmente entre productos derivados y apalancados. Los índices de sentimiento, como el Crypto Fear & Greed Index, reflejan niveles de “miedo extremo”, ilustrando la percepción negativa predominante entre inversores tanto minoristas como institucionales.

¿Qué depara el futuro para Bitcoin?

Las opiniones entre analistas están divididas respecto a la dirección que tomará Bitcoin en el corto plazo:

Optimistas: Algunos consideran que esta fase de descenso podría ser temporal y que el mercado encontrará un soporte estructural en niveles más bajos.

Pesimistas: Otros, en cambio, prevén que la caída podría continuar, sugiriendo nuevas pruebas de soportes en puntos ainda más delicados.