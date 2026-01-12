Puerto Patriada: ¿Conflicto por tierras y mudanza detrás del incendio?

El reciente incendio en Puerto Patriada ha desatado una serie de interrogantes sobre su origen. Autoridades locales sugieren que la presencia de vehículos involucrados en una mudanza podría estar ligada al siniestro que arrasó con varias propiedades en la zona.

Durante una conferencia de prensa, Carlos Díaz Mayer, fiscal jefe de Lago Puelo, junto a Andrés García, jefe de la Policía del Chubut, compartieron detalles preocupantes sobre el incendio que tuvo lugar el pasado lunes. A pocos minutos de iniciarse el fuego, se registró el paso de dos camionetas cargadas de pertenencias en dirección a Puerto Patriada: “Es sorprendente que, mientras otros vecinos apenas lograron evacuar su documentación, estas camionetas estaban haciendo una mudanza”, declaró García.

Investigación en Curso

Los investigadores examinaron la grabación de cámaras de seguridad en el puente Salamín, el único acceso a la localidad. En medio de la emergencia, dos testigos, que pidieron mantener su identidad oculta, confirmaron la presencia de estos vehículos, asociados a una comunidad cercana.

Conflictos Internos en la Comunidad

La tensión parece estar ligada a un conflicto por tierras que se remonta a hace más de dos años, cuando una mujer de Buenos Aires exigió su inclusión en la comunidad y, tras ser rechazada, desató un litigio que incluye medidas judiciales en su contra. Según las autoridades, esta disputa podría ser el trasfondo del incendio intencionado.

Detalles del Incendio

El fuego se declaró aproximadamente a las 15 horas, a solo 300 metros del acceso a Puerto Patriada, causando pérdidas totales a una familia local. “A pesar de que estos individuos lograron evacuar sus pertenencias, posteriormente alegaron haberlo perdido todo”, comentó García, sugiriendo que esto podría ser indicativo de un patrón más amplio.

Allanamientos y Evidencia

Como parte de la investigación, se realizaron allanamientos que resultaron en la confiscación de cinco teléfonos celulares pertenecientes a los ocupantes de las camionetas. “Estamos en una fase inicial de la investigación. El análisis de los teléfonos nos ayudará a determinar si están conectados con el incendio”, agregó el comisario general. Sin embargo, no hay detenidos ni órdenes restrictivas en este momento.

Elementos Explosivos en la Zona

En otro desarrollo, seis granadas fueron encontradas en el lago Epuyén. Este hallazgo, realizado por veraneantes y efectivos en el marco de otra investigación, ha llevado a las autoridades a rastrear posibles conexiones entre los artefactos y el incendio. Las granadas fueron identificadas como explosivos de fabricación militar, y su recuperación se llevó a cabo siguiendo estrictos protocolos de seguridad.

Avances en la Investigación

La Brigada de Investigaciones de Lago Puelo, junto con otras fuerzas, está llevando a cabo una exhaustiva revisión de pruebas, entrevistas a testigos y análisis de registros de seguridad y comunicaciones. Las muestras de suelo serán enviadas al laboratorio para detectar residuos de acelerantes, lo que podría confirmar la intervención humana en el inicio del fuego.