¿Qué es la ‘barrita’ de Burlando y otros famosos, y cuánto cuesta?

El abogado Fernando Burlando ha causado revuelo al compartir un innovador tratamiento hormonal que asegura mantener su vitalidad a los 60 años. Pero, ¿qué hay detrás de sus palabras?

El Secreto de Fernando Burlando: Hormonas para Mantener la Vitalidad

En una reciente entrevista, Fernando Burlando se enorgullece de su apariencia a los 60 años, revelando que se sometió a un tratamiento médico que lo mantiene en plena forma. Según él, se trata de “una barrita de hormonas” implantada en su cuerpo, aunque los expertos aclaran que esta descripción es un poco simplista.

¿Qué Son Realmente los Implantes Hormonales?

Los especialistas explican que no existen «barritas» en medicina. Se trata de implantes subcutáneos, conocidos como pellets, que liberan hormonas como la testosterona o estrógenos de manera gradual y controlada. Adrián Gaspar, médico especializado en bienestar y longevidad, comenta que estos implantes son una opción común en hombres y mujeres que requieren un diagnóstico médico previo.

El Impacto del Envejecimiento en los Hombres

La andropausia, o la disminución lenta de testosterona en hombres a partir de los 45 años, es menos evidente que la menopausia en mujeres. Sin embargo, puede llevar a síntomas como fatiga, pérdida de deseo sexual y cambios en el estado de ánimo, haciendo necesario un diagnóstico clínico adecuado.

Opciones de Terapia Hormonal: Costos y Beneficios

Cuando los niveles de testosterona son inferiores a lo normal y afectan la calidad de vida, los médicos pueden recomendar terapia de reemplazo hormonal. Estas opciones incluyen:

– Pellets subdérmicos: Liberan hormonas durante varios meses.

– Geles o parches: Aplicación diaria en la piel.

– Inyecciones intramusculares: Dosis cada pocas semanas.

Los precios varían: los geles pueden costar entre $60,000 y $95,000, mientras que las inyecciones van de $38,000 a $270,000. Por su durabilidad, los pellets son una opción preferida, aunque su precio fluctúa entre $1,000 y $1,500 para hombres y $300 a $400 para mujeres.

Controversias y Consideraciones Médicas

El uso de estos implantes no está exento de controversia. Espinoza y Gaspar coinciden en que la clave está en un diagnóstico preciso y controles médicos regulares. Aunque los pellets tienen un historial de uso seguro, su administración indiscriminada puede ser problemática.

La Salud Hormonal en las Mujeres: Una Atención Necesaria

Durante la menopausia, muchas mujeres experimentan síntomas complejos que pueden mejorar con la terapia hormonal adecuada. Mónica Ñañez, presidenta de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, subraya la importancia de iniciar la terapia en el momento correcto para maximizar los beneficios.

El Debate Abierto

Las declaraciones de Burlando han reavivado la conversación sobre la salud hormonal masculina y la andropausia, un tema muchas veces relegado. Los tratamientos hormonales pueden mejorar la calidad de vida, pero siempre deben estar acompañados de un seguimiento médico informado.

“Un hombre de 60 años aún tiene un largo camino por recorrer. La longevidad saludable combina hormonas, alimentación, ejercicio y descanso”, concluye Gaspar. La apertura al diálogo sobre estos tópicos es crucial para lograr un entendimiento profundo sobre la salud hormonal y sus implicaciones en la calidad de vida.