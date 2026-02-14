San Valentín: Cómo abrir mi matrimonio me mantuvo feliz 18 años después

Un viaje fascinante hacia la aceptación y el amor sin ataduras. Descubre cómo Molly Roden Winter transformó su vida matrimonial en un relato que desafía las normas tradicionales.

Molly y Stewart, casados por más de 26 años, encontraron un nuevo horizonte en su relación tras un inusual encuentro que cambió su historia para siempre.

Todo comenzó una noche en que Molly, abrumada por el cuidado de sus hijos, decidió salir a despejarse. Fue en un bar donde conoció a Matt, con quien tuvo una conexión instantánea al intercambiar números de teléfono. Sin embargo, su esposo, Stewart, fue el primero en leer el mensaje de Matt. Lo que podría haber llevado a una crisis matrimonial, en cambio, se transformó en una oportunidad para abrir su matrimonio.

Afrontando los Desafíos Iniciales

La decisión no fue fácil. Molly admite que los primeros diez años fueron complicados, llenos de celos y propia inseguridad. La pareja debió reinventarse, encontrar un nuevo equilibrio y también decidir cómo comunicarlo a sus hijos. En el proceso, sorprendió descubrir que sus propios padres habían vivido una relación similar sin que ella lo supiera.

Un Relato Sin Filtros

En su libro titulado ¡Más!: Memorias de un matrimonio abierto, Molly ofrece una visión honesta sobre su relación y reflexiona sobre los conceptos de monogamia, libertad y amor. Desde 2008, la pareja no solo se ha mantenido unida, sino que han explorado otras relaciones y siguen creciendo juntos.

El Viaje de la Autolibertad

“No sé si este sea el camino más sencillo”, dice Molly, “pero para mí fue liberador”. Para ella, la clave ha sido encontrar espacios donde pueda ser ella misma más allá del rol de madre, fomentando un diálogo honesto sobre sus necesidades con Stewart.

Redefiniendo las Reglas del Amor

Al principio, las reglas del matrimonio abierto fueron confusas y experimentales. Molly y Stewart establecieron pautas para protegerse, como evitar pasar la noche con otros o no involucrarse emocionalmente. Sin embargo, tras años de experiencias compartidas, la pareja ha aprendido que la comunicación es su única regla esencial.

Los Celos: Un Miedo que se Transforma

Los celos, un tema común en las relaciones, fueron un reto a superar. Molly aprendió a identificar sus sentimientos y a transformarlos en oportunidades de comunicación con su pareja, en lugar de dejarlos apoderarse de su relación. “Los celos son una máscara para otras emociones”, explica, enfatizando la importancia de hablar abiertamente sobre las inseguridades.

La Sexualidad como un Viaje Evolutivo

Hoy en día, la sexualidad de Molly y Stewart es más satisfactoria que nunca. La libertad de explorar con otros ha fortalecido su conexión, llevándolos a pedir mutuamente lo que necesitan. Como dice Molly, esto ha permitido que su relación sea más fuerte, más honesta y, a menudo, más divertida.

Un Modelo de Amor Menos Poseído

A pesar de tener parejas adicionales, la relación con Stewart permanece en el centro de su vida. Compartiendo no solo un hogar y una familia, sino también una historia única que han elaborado juntos. Por encima de todo, este viaje ha sido uno de autoexploración y de desmitificación del amor en sus múltiples formas.