Racing gana 2-0 a Banfield y suma su segunda victoria en el Torneo Apertura

Racing logró una convincente victoria en su visita a Banfield, consolidando su camino hacia la recuperación en el Torneo Apertura. Goles de Marco Di Césare y Adrián «Maravilla» Martínez sellaron el destino del encuentro.

Un Inicio Prometedor para Banfield

Desde el pitido inicial, Banfield mostró su agresividad. A los 10 minutos, un potente remate de Ignacio Pais amenazó con abrir el marcador, pero el árbitro Pablo Dóvalo anuló el tanto por posición offside de Danilo Arboleda, que obstaculizó la visión del arquero Facundo Cambeses.

Marco Di Césare Rompe el Hielo

El encuentro parecía equilibrado hasta que, a los 26 minutos, Racing encontró la oportunidad que hizo la diferencia. Un tiro de esquina ejecutado por Tomás Conechny fue rechazado por el arquero Facundo Sanguinetti y, en el rebote, Marco Di Césare anotó el 1-0, llevando a Racing al frente.

Racing se recupera tras un inicio complicado en el torneo. (Crédito: @CAB_oficial/X)

Incidentes y Expulsiones que Marcan el Partido

La tensión aumentó cuando Baltasar Rodríguez, de Banfield, pudo haber sido expulsado tras un golpe sin pelota a Lautaro Gómez. La acción llevó a una fuerte protesta de Pedro Troglio, que resultó en la expulsión del director técnico y su asistente, Gustavo Reggi.

Gol en el Tiempo Adicional

En la recta final del primer tiempo, Tiziano Perrota fue sancionado con un penal tras un mano involuntario en el área. Adrián «Maravilla» Martínez no desaprovechó la oportunidad y colocó el 2-0 en el tiempo adicional, sentenciando el encuentro.

Un Segundo Tiempo de Seguridad

En la segunda mitad, Racing se mostró sólido en defensa, asegurando la ventaja sin sufrir grandes sustos. Aunque el equipo no generó muchas ocasiones claras, manejó el resultado con eficacia, logrando su segunda victoria en fila.

A Próximos Desafíos

Racing se preparará para su próximo duelo contra Boca Juniors, que se llevará a cabo el viernes a las 20 en La Bombonera. Por su parte, Banfield buscará recuperarse el sábado 21 a las 17, enfrentando a Newell’s en casa.

Formaciones de los Equipos

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Ignacio Pais, Lisandro Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrota. DT: Pedro Troglio

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas

Árbitro: Pablo Dóvalo

Estadio: Florencio Sola