Brote de sarampión en el norte de Londres: Más de 60 niños afectados

Un alarmante brote de sarampión en el norte de Londres ha dejado a más de 60 niños infectados, generando preocupación entre las autoridades sanitarias y los padres.

Datos del Brote en Enfield

Varias escuelas y una guardería en Enfield han reportado casos de sarampión, con algunos menores requiriendo atención hospitalaria. La publicación Sunday Times ha destacado la gravedad de la situación, donde los niveles de vacunación en la capital son particularmente bajos.

Preocupaciones por la Vacunación

Dudu Sher-Arami, directora de salud pública de Enfield, ha manifestado que este brote representa una amenaza potencial para toda la ciudad. Se teme que pueda dar lugar a un “brote aún mayor” debido al constante movimiento de residentes por Londres.

Actualización sobre la Vacunación

El profesional de la salud ha indicado que Londres tiene una de las tasas de vacunación más bajas del país. “Es posible que el brote crezca. El sarampión puede acarrear complicaciones graves, como pérdida de audición y daño cerebral. Hasta uno de cada cinco enfermos puede requerir hospitalización”, advirtió.

Campañas de Vacunación Activas

En respuesta a este brote, se están habilitando clínicas de vacunación temporales en varias escuelas de Enfield. En esta área, más de una quinta parte de los niños no está inmunizada contra el sarampión, las paperas o la rubéola antes de cumplir los cinco años.

Iniciativa Gubernamental para Promover la Vacunación

Se prevé que la semana siguiente se lance una campaña gubernamental para promover la vacunación infantil, la cual incluirá anuncios en redes sociales, YouTube y radio, con el objetivo de combatir el escepticismo relacionado con las vacunas.

Visión Global de la Situación del Sarampión

El mes pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que el Reino Unido ya no es considerado libre de sarampión, tras la reanudación de la transmisión en 2024. Este anuncio se produce en medio de un estancamiento en las tasas de vacunación y un aumento en los casos, contabilizando 3,681 contagios en 2024.

Importancia de la Inmunización

Desde 2021 a 2023, el Reino Unido había logrado «eliminar» la enfermedad, pero se requiere que al menos el 95% de los niños reciba las dosis recomendadas para alcanzar la inmunidad colectiva.

Según datos de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, solo el 91.9% de los niños de cinco años han recibido una dosis de la vacuna MMR, y el 83.7% completó ambas dosis, marcando los índices más bajos desde 2009.