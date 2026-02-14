Euro y Euro Blue: Cotización del 13 de febrero de 2026

El Euro Blue y Oficial: Cotizaciones del 13 de Febrero 2026 que No Te Puedes Perder

Hoy, 13 de febrero de 2026, las cotizaciones del euro en Argentina reflejan una realidad financiera en constante cambio. Te traemos los valores actualizados tanto del euro blue como del euro oficial, cruciales para tus decisiones económicas.

Euro Blue: Cotización Actualizada

En el mercado informal, el euro blue se encuentra en $1.785,75 para la compra y $1.717,75 para la venta. Este fenómeno de valor, habitualmente más elevado que el oficial, responde a la dinámica de mercado y la oferta y demanda en un entorno económico fluctuante.

Euro Oficial: ¿A Qué Precio Cotiza Hoy?

De acuerdo con el Banco de la Nación Argentina (BNA), el valor del euro oficial hoy es de $1.620,00 para la compra y $1.720,00 para la venta. Este valor es esencial para transacciones formales y refleja la política cambiaria del país.

Euro en la Eurozona

Es importante recordar que el euro es la moneda oficial de 19 de los 27 países que conforman la Unión Europea, siendo la segunda divisa más utilizada a nivel global, solo detrás del dólar. Entre los países que utilizan el euro están Alemania, Francia, Italia y España, entre otros.

Euro Tarjeta: Para Viajeros y Compras Internacionales

El euro tarjeta, conocido como euro turista, se identifica hoy con un valor de $2.274,97 para la compra y $1.653,91 para la venta. Esta cotización es crítica para aquellos que realizan gastos con tarjeta en el extranjero.

Actualización sobre la cotización del euro blue, 13 de febrero

Detalles Bancarios: Euro en Diferentes Entidades

Este viernes 13 de febrero, la cotización del euro en varios bancos de Argentina es la siguiente:

Banco Ciudad: compra a $1.620,00 y venta a $1.720,00.

Banco Nación: compra a $1.620,00 y venta a $1.720,00.

Banco BBVA: compra a $1.650,00 y venta a $1.710,00.

Banco Patagonia: compra a $1.617,17 y venta a $1.709,83.

Banco Supervielle: compra a $1.652,00 y venta a $1.749,00.

Dólar Blue: Cotización del Mercado Paralelo

En cuanto al dólar blue, hoy, 12 de febrero, se presenta en el mercado paralelo a $1.420,00 para la compra y $1.440,00 para la venta. Esta cifra resalta las diferencias entre el mercado informal y el oficial, un tema recurrente en la economía argentina.