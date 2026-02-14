Reforma Laboral: La CGT se prepara para el paro general

La cúpula de la CGT se reunirá virtualmente este lunes para evaluar la creciente presión por un paro general en respuesta a la reforma laboral que será discutida en la Cámara de Diputados.

Los líderes de la central obrera mantendrán un encuentro por Zoom este lunes a las 16 horas. El objetivo principal es analizar la propuesta de quienes exigen un paro, con especial énfasis en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que incluye a importantes gremios como la UOM, los aceiteros y las CTA.

Movilización Prevista Ante el Contexto Cambiante

Para este miércoles, la CGT había convocado inicialmente una movilización, pero la situación ha evolucionado. La fuerte oposición a un artículo específico de la reforma, que contempla rebajas salariales de hasta el 50% en casos de licencias por enfermedad, ha encendido las alarmas entre los sindicatos.

Descontento por la Reforma Laboral

Esta ley, que obtuvo media sanción en el Senado con un amplio apoyo de 42 votos a favor y 30 en contra, ha generado un revuelo entre los trabajadores. Tras conocerse el controvertido capítulo que propone recortes salariales, el clima de aceptación que existía ha cambiado drásticamente.

Expectativas y Estrategias de la Central Obrera

La CGT espera que en la Cámara de Diputados se realicen modificaciones significativas en el texto de la ley. Sin embargo, el Gobierno mantiene una postura firme, asegurando que no se prevén cambios en la propuesta original.

Plazos Ajustados y Tensión Creciente

El oficialismo proyecta llevar el proyecto al recinto el próximo jueves, justo antes del feriado de Carnaval. Esto limita el tiempo que tiene la CGT para organizar una respuesta efectiva que genere un impacto notable.

En el texto aprobado por el Senado, se incluyeron algunos compromisos, como el mantenimiento del nivel de aportes patronales a las obras sociales. Sin embargo, la insatisfacción persiste, particularmente por artículos que restringen el derecho a la huelga y por el mencionado ajuste en salarios durante las licencias.

Desarrollo en curso…