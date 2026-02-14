Guía para ahorrar hasta un 30% en útiles y uniformes escolares

Con la llegada de febrero de 2026, las familias argentinas se preparan para el nuevo ciclo escolar. En un contexto inflacionario, encontrar las mejores oportunidades para ahorrar en la compra de útiles escolares y otros materiales se ha vuelto más crucial que nunca.

Equipar a los chicos para el colegio exige no solo comparar precios, sino también conocer las promociones y beneficios que bancos y fintech ofrecen en esta temporada.

Promociones Bancarias: La Clave del Ahorro

Los bancos han lanzado una variedad de ofertas que incluyen descuentos significativos, que van desde un 10% hasta un 35%, además de opciones de financiación en nueve cuotas sin interés. Es fundamental navegar estas ofertas con atención para aprovechar al máximo cada promoción.

Tarjeta y Comercio: La Combinación Ideal

Aprovechar al máximo el ahorro depende de usar la tarjeta correcta en el comercio adecuado y en el día específico de la semana. Por ejemplo, una compra un martes puede ofrecer un 30% de reintegro, mientras que el miércoles podría no tener ningún beneficio. Por lo tanto, es esencial estar bien informado.

Descuentos Destacados del Mercado

Si buscas reducir costos, dirígete a instituciones que ofrezcan un 30% o más de descuento. Por ejemplo, el BBVA destaca en indumentaria deportiva, con promociones en marcas populares que llegan a $60.000 de tope de reintegro, generalmente disponibles los martes y jueves.

El Banco Hipotecario también tiene una fuerte propuesta en libros y útiles escolares, brindando un 30% de descuento en SBS Librerías. Comparte días de aplicación con otros bancos, así que mantener un calendario actualizado es clave.

Banco Macro ofrece un 30% en marroquinería y mochilas, lo que podría ser ideal para asegurar la mochila principal del año. Recuerda revisar el tope de reintegro para maximizar tu compra.

Financiación: Cuotas Sin Interés Al Alcance

Para muchas familias, la posibilidad de financiar compras a largo plazo es más atractiva que un descuento inmediato. Banco Ciudad y Banco Nación ofrecen hasta 6 cuotas sin interés en librerías y tiendas deportivas, facilitando así la adquisión de la canasta escolar.

Banco Macro y Credicoop también suman posibilidades de financiación, aumentando la oferta de opciones sin recargos. Asegúrate de validar que el plan esté activo antes de concretar la compra.

Dónde Comprar: Librerías y Mochilas

Al adquirir útiles y mochilas, cadenas de librerías como Yenny y El Ateneo ofrecen descuentos en torno al 10% y 20%. Bancos como Galicia y Santander también tienen días específicos con reintegros atractivos.

Indumentaria y Calzado Escolar

Para calzado escolar, los descuentos son cruciales. Banco Galicia brinda ahorros del 20% al 25% en casas deportivas, combinando descuentos con cuotas sin interés para maximizar beneficios.

Consideraciones Importantes

Más allá de las cifras atractivas, es esencial leer la letra chica de cada promoción. Asegúrate de que los descuentos se apliquen correctamente en el momento de la compra y verifica si son acumulables con otras ofertas. La vigencia de las promociones también es clave para un plan financiero exitoso.

Finalmente, ten en cuenta que muchas promociones requieren el uso de billeteras digitales o aplicaciones específicas, así que descarga y configura lo necesario para asegurar tus ahorros antes de salir de compras.