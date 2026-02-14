MML Inaugura Nueva Vía con Ciclovía que Conecta San Juan de Miraflores y Chorrillos

La renovación de la avenida Alipio Ponce ya es una realidad. Este proyecto clave para la movilidad de Lima transforma la experiencia de millones de usuarios que transitan por esta arteria vital.

Una vista aérea muestra la renovada avenida Alipio Ponce con su rotonda central y el flujo vehicular, conectando San Juan de Miraflores y Chorrillos.

La Municipalidad Metropolitana de Lima completó la transformación integral de la avenida Alipio Ponce, considerada crucial para la movilidad en el sur de la ciudad. Esta intervención busca mejorar el tránsito tanto vehicular como peatonal, favoreciendo el enlace entre sectores residenciales y comerciales, impactando directamente en miles de desplazamientos diarios.

Un Eje Fundamental para el Transporte Local

La renovada vía conecta Chorrillos y San Juan de Miraflores, estableciéndose como un corredor esencial para el transporte. Con más de un millón de vecinos utilizando este tramo a diario, la rehabilitación se orienta a disminuir la congestión y aumentar la seguridad vial.

Municipalidad Metropolitana de Lima inaugura renovada avenida Alipio Ponce que conecta Chorrillos y San Juan de Miraflores. (Foto: FB/MML)

Detalles de la Renovación

El proyecto, que implicó una inversión de S/2.2 millones, abarcó 1.79 kilómetros de vía, desde la avenida Guardia Civil hasta el Óvalo Eucaliptos. Las obras incluyeron el fresado del asfalto antiguo y la colocación de una nueva carpeta en más de 24,600 metros cuadrados. También se realizaron trabajos de parchado profundo en áreas críticas y nivelación de buzones.

Mejoras en Seguridad Vial

Las obras contemplaron la instalación de reductores de velocidad, así como nueva señalización horizontal y vertical para organizar el tránsito. Se pintaron paraderos y se repararon veredas y sardineles, buscando aumentar la seguridad tanto para conductores como peatones en la zona.

Una vista aérea panorámica revela el desarrollo urbano con edificios residenciales y tráfico vehicular. (Renovación de la avenida Alipio Ponce mejora la conexión entre San Juan de Miraflores y Chorrillos)

Iniciativas Ambientales y de Movilidad Alternativa

Dentro de las mejoras, se incluyó una ciclovía a lo largo del tramo rehabilitado, promoviendo así el uso de transporte alternativo. Además, se incorporaron áreas verdes mediante la plantación de especies ornamentales y arborización en la berma central, elevando la calidad del espacio público para todos los residentes.

Un Proyecto que Trasciende el Diseño Urbano

Durante la entrega oficial, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, destacó la importancia de estas obras para recuperar espacios urbanos y organizar la circulación en un corredor prioritario para la ciudad. Estas intervenciones son parte de un plan más amplio orientado a fortalecer la conectividad, disminuir el tiempo de traslado y mejorar las condiciones de movilidad en diversos sectores de Lima Metropolitana.