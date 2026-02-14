MML Inaugura Nueva Vía con Ciclovía que Conecta San Juan de Miraflores y Chorrillos

Avenida Alipio Ponce: Innovación y Conectividad para Lima
La renovación de la avenida Alipio Ponce ya es una realidad. Este proyecto clave para la movilidad de Lima transforma la experiencia de millones de usuarios que transitan por esta arteria vital.
La Municipalidad Metropolitana de Lima completó la transformación integral de la avenida Alipio Ponce, considerada crucial para la movilidad en el sur de la ciudad. Esta intervención busca mejorar el tránsito tanto vehicular como peatonal, favoreciendo el enlace entre sectores residenciales y comerciales, impactando directamente en miles de desplazamientos diarios.
Un Eje Fundamental para el Transporte Local
La renovada vía conecta Chorrillos y San Juan de Miraflores, estableciéndose como un corredor esencial para el transporte. Con más de un millón de vecinos utilizando este tramo a diario, la rehabilitación se orienta a disminuir la congestión y aumentar la seguridad vial.
Detalles de la Renovación
El proyecto, que implicó una inversión de S/2.2 millones, abarcó 1.79 kilómetros de vía, desde la avenida Guardia Civil hasta el Óvalo Eucaliptos. Las obras incluyeron el fresado del asfalto antiguo y la colocación de una nueva carpeta en más de 24,600 metros cuadrados. También se realizaron trabajos de parchado profundo en áreas críticas y nivelación de buzones.
Mejoras en Seguridad Vial
Las obras contemplaron la instalación de reductores de velocidad, así como nueva señalización horizontal y vertical para organizar el tránsito. Se pintaron paraderos y se repararon veredas y sardineles, buscando aumentar la seguridad tanto para conductores como peatones en la zona.
Iniciativas Ambientales y de Movilidad Alternativa
Dentro de las mejoras, se incluyó una ciclovía a lo largo del tramo rehabilitado, promoviendo así el uso de transporte alternativo. Además, se incorporaron áreas verdes mediante la plantación de especies ornamentales y arborización en la berma central, elevando la calidad del espacio público para todos los residentes.
Un Proyecto que Trasciende el Diseño Urbano
Durante la entrega oficial, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, destacó la importancia de estas obras para recuperar espacios urbanos y organizar la circulación en un corredor prioritario para la ciudad. Estas intervenciones son parte de un plan más amplio orientado a fortalecer la conectividad, disminuir el tiempo de traslado y mejorar las condiciones de movilidad en diversos sectores de Lima Metropolitana.