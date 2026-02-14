Lucas Pinheiro Braathen hace historia: primera medalla olímpica de invierno para Sudamérica

Lucas Pinheiro Braathen: El Brasileño que Hizo Historia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Con una victoria monumental, el esquiador Lucas Pinheiro Braathen se consagró como el primer latinoamericano en obtener una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno. Su emocionante carrera de superación y determinación lo coloca como una nueva estrella del deporte.

Una Hazaña Sin Precedentes Lucas Pinheiro Braathen, nacido en Noruega pero con profundas raíces brasileñas, se convirtió en un ícono del esquí al ganar la primera medalla de oro para un país sudamericano en los Juegos Olímpicos de Invierno, celebrados en Milán-Cortina 2026.

El Regreso Triunfal Tras una turbulenta etapa que casi lo llevó a retirarse en 2023 mientras competía para Noruega, Braathen decidió retomar su carrera en 2025, representando a Brasil, el país de su madre. Su valentía para volver al deporte ha sido aclamada por aficionados y expertos por igual.

Dominando el Eslalon Gigante En el eslalon gigante, una prueba de velocidad y precisión, Braathen sorprendió a todos al marcar el mejor tiempo en la primera manga, superando a su competidor más cercano por más de un segundo. En la segunda vuelta, mantuvo su liderazgo para concretar su victoria.

Un 2026 Histórico para Brasil El pasado año, Braathen ya había hecho historia al convertirse en el primer brasileño en escalar al podio de una etapa de la Copa del Mundo de Esquí Alpino. Su éxito no solo impulsó su carrera, sino también el interés por los deportes de invierno en Brasil.

Un Abanderado con Propósito Lucas tuvo el honor de ser abanderado de su delegación durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. En este papel, destacó la gran responsabilidad que siente al representar a 200 millones de brasileños, expresando cómo la presión que siente es también un privilegio.

Del Divorcio a la Autenticidad La trayectoria de Braathen, que incluye una etapa difícil marcada por el divorcio de sus padres y su lucha de identidad, fue retratada en el documental Do Meu Jeito. La película explora su decisión de representar a Brasil y su compromiso con el deporte tras salir de la federación noruega.

Una Nueva Perspectiva Cultural El esquiador también resalta la diversidad cultural que representa Brasil. «Cuando el equipo de Brasil entra al estadio, hay una calidez que trasciende fronteras», dice Braathen, reflejando su amor por el país que ahora representa.