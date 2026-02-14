Bitcoin en Retroceso: ¿Es el Fin de su Ascenso o un Cambio de Tendencia?

La popular criptomoneda ha visto su valor desplomarse, pasando de casi US$122,000 a un notable mínimo de aproximadamente US$66,000. Este descenso coincide con la reelección de Donald Trump y ha dejado a muchos inversores preocupados.

La fuerte volatilidad del bitcoin ha dejado a los analistas en estado de alerta. Después de lograr un breve rebote, actualmente se mantiene cerca de los US$70,000. ¿Qué factores están impulsando esta caída?

Pérdida de Confianza en el Mercado Cripto

Bruno Biais, profesor de Finanzas en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París, afirma que “las criptomonedas son burbujas”. Esto no implica que sean inútiles, pero su valor no coincide con activos reales. Biais advierte que el bitcoin es un activo de alto riesgo, susceptible a caídas abruptas.

Por otra parte, Jézabel Couppey-Soubeyran, economista de la Universidad París 1, asegura que el bitcoin actúa como el barómetro del ecosistema cripto. Su rendimiento afecta también a otras monedas digitales, ya que desde el verano de 2025, criptomonedas como Ethereum y XRP han registrado caídas similares.

Este deterioro se produce en un contexto de tensión económica y geopolítica que ha elevado la aversión global al riesgo. Nathalie Janson, profesora de Economía en NEOMA Business School, explica que cuando los mercados reaccionan negativamente, muchos inversores optan por retirarse, lo que agrava aún más la situación.

La Influencia de Donald Trump

Xavier Timbeau, director del Observatorio Francés de Coyuntura Económica, sostiene que “Donald Trump fue un factor clave en la formación de esta burbuja”. Desde su regreso a la Casa Blanca, las promesas de Trump de convertir a EE. UU. en la “capital cripto del mundo” dieron lugar a grandes esperanzas. Sin embargo, esa confianza se ha visto desmoronada rápidamente.

Las tensiones diplomáticas y la incertidumbre global transformaron a Trump en un factor de inestabilidad en el mercado cripto. A esto se suma la reciente declaración del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien dejó claro ante el Congreso que su gobierno no intervendría para estabilizar el precio del bitcoin, reavivando la volatilidad en el mercado.

¿El Cierre de un Ciclo o Solo un Tropiezo?

Especialistas coinciden en que predecir el futuro del bitcoin es complicado. No es la primera vez que enfrenta una crisis importante. “El bitcoin es como una serie con múltiples temporadas, repleta de giros cada seis meses”, comenta un analista.

En lugar de considerar esto como el final, muchos observadores ven un proceso de desinflado de la burbuja. Timbeau puntualiza que esta corrección era esperable y que el mercado cripto tiende a recuperarse tras cada crisis, apoyado en la confianza en una moneda descentralizada.

Carolina Gama, country manager de Bitget, menciona que a pesar de que el bitcoin se encuentra por debajo de los US$69,000, algunas señales sugieren una posible estabilización a corto plazo. No obstante, advierte que si la presión bajista persiste, el BTC podría llegar a probar soportes en torno a los US$65,520.