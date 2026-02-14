El Ministro de Defensa confirma ejercicios militares tras reunión con el subsecretario de Guerra de EE.UU.

El Ministro de Defensa, Carlos Presti, ha anunciado un importante avance en la colaboración militar entre Argentina y Estados Unidos, destacando la realización de ejercicios conjuntos en el país este año.

En un encuentro celebrado en la Conferencia de Seguridad en Múnich, el ministro Presti se reunió con Elbridge Colby, Subsecretario de Guerra de Estados Unidos. Durante la conversación, ambos líderes exploraron los intereses compartidos y la seguridad del hemisferio occidental, así como la profundización de la cooperación estratégica bilateral.

“Ratificamos la relación especial que nos une y nuestra voluntad de fortalecerla en el ámbito de la defensa”, publicó Presti en su cuenta de X. Además, extendió una invitación a Colby para visitar Argentina, destacando la necesidad de mantener y expandir los lazos entre ambas naciones.

Detallando el Encuentro Internacional

El diálogo entre Presti y Colby incluyó también la planificación de ejercicios combinados para el presente año. Este aspecto es clave para mejorar la capacidad operativa y la confianza entre las fuerzas armadas de ambos países.

Presti también participó en reuniones con sus homólogos de Bélgica, Theo Francken, y de Italia, Guido Crosetto. Estas interacciones reflejan un enfoque inclusivo hacia la cooperación internacional en defensa.

Conversaciones con Airbus

Durante el mismo marco de la conferencia, el ministro se reunió con Wouther Van Wersch, vicepresidente ejecutivo de Airbus, quien mostró interés en aumentar la presencia de la empresa en Argentina. Se discutieron opciones de cooperación en áreas de defensa, como productos aeronáuticos y servicios de mantenimiento.

Memoria y Reconocimiento

En medio de estas gestiones, el ministro Presti compartió un mensaje en conmemoración del 51 aniversario de la Operación Independencia. Este despliegue militar fue significativo en la lucha contra el terrorismo en los años 70, y honró la memoria del Teniente Primero Héctor Cáceres, un héroe caído en combate.

La publicación del ministro incluyó un video donde el hijo de Cáceres y el Teniente Coronel Rodolfo Richter, quien fue salvado por él, compartieron sus experiencias. El relato destacaba la valentía y el sacrificio del Teniente primero, quien recibió una medalla de oro por su heroísmo en combate.

Richter enfatizó la importancia de reconocer a aquellos que lucharon y murieron defendiendo la República, afirmando que la historia de estos héroes debe ser contada con precisión, alejándose de la narrativa ideológica que ha prevalecido durante años.