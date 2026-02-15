Reforma Laboral: Las Dudas que Intranquilizan al Mercado

La reciente media sanción de la reforma laboral en el Senado ha despertado inquietudes en el ámbito financiero. Con la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), surgen preocupaciones sobre su posible uso para financiar al Tesoro, generando un eco de situaciones pasadas que todavía resuenan en la memoria colectiva.

El Riesgo del FAL: ¿Un Aporte Coercitivo?

El FAL establece un mecanismo en el que las grandes empresas deben aportar un 1% de su masa salarial, mientras que las pequeñas y medianas enfrentarán un 2.5%. Sin embargo, se prevé que el Poder Ejecutivo pueda aumentar estos porcentajes. Los expertos estiman que el fondo podría captar unos 3,000 millones de dólares anuales, lo que plantea inquietudes sobre su designación final.

Temores en el Ámbito Económico

Economistas de diversas corrientes, desde el kirchnerismo hasta el liberalismo, temen que este nuevo fondo terminara sirviendo como una herramienta para financiar la deuda pública. La gestión del FAL recaerá en manos privadas, lo que provoca dudas sobre posibles presiones para redirigir fondos hacia el gobierno.

Fondo de Asistencia Laboral: Una Jugada Controvertida

Mientras se debatía la ley, el ministro Toto Caputo realizó una licitación para renovar la deuda, acumulando más de 7.3 billones de pesos. Esto se interpreta como una clara necesidad de financiamiento para cumplir con los vencimientos en dólares y pesos. El propósito de Caputo de independizarse de Wall Street y fortalecer el financiamiento local ha generado escepticismo ante la falta de profundidad en el mercado nacional.

Las Críticas al FAL: Una Mirada desde Diferentes Sectores

Las críticas al FAL no solo provienen de posturas estatistas. Algunos economistas sostienen que su obligatoriedad podría resultar en un sistema que favorezca a ciertos sectores, transformando a las empresas en «ganadores» a expensas de los trabajadores y jubilados. La carga fiscal del nuevo sistema se estima en un 0.8% del PIB, lo que intensifica las preocupaciones.

El Debate en el Senado

En el Senado, las voces se alzaron. El senador Mariano Recalde destacó que el FAL beneficiará a bancos y empresas al tiempo que perjudicará a los trabajadores. La obligatoriedad de aportar a este fondo ha sido un punto de gran contestación, ya que originalmente se había propuesto un sistema voluntario, similar al de la construcción.

Un Pasado que Aún Persiste

La desconfianza respecto al uso de fondos colectivos no es nueva en Argentina. Experiencias pasadas, como el plan Bonex y la reestatización del sistema jubilatorio, generan recelos sobre cómo el estado gestionará los recursos. Ante la creciente necesidad de financiamiento, es legítima la sospecha de que el FAL podría convertirse en una «caja de ahorro» estatal.

Propuestas para Proteger el Fondo

Con la presión de la deuda pública en aumento, ya circulan propuestas para que el FAL se proteja de convertirse en un financista involuntario del Tesoro. La inquietud persiste, y la historia económica del país refuerza la idea de que la administración pública podría caer en la tentación de utilizar estos recursos para saldar sus deudas.