Rating del sábado: ¿Quién triunfó en el duelo entre Mirtha y Gran Hermano?

La realidad del rating de la televisión argentina en los sábados es preocupante. A pesar de las emblemáticas propuestas como "La noche de Mirtha", el panorama se presenta desalentador.

Desgaste en la Pantalla

El último sábado, la televisión alcanzó un promedio de solo 5,5 puntos. Esta cifra representa una disminución de seis décimas en comparación con la semana anterior, reflejando una tendencia preocupante. A pesar de contar con figuras icónicas como Mirtha Legrand, el programa no logra atraer la misma cantidad de audiencias que en el pasado.

La Competencia por el Rating

La noche de Mirtha, por El Trece, se enfrenta a un panorama complicado. En su momento, los programas de Andy Kusnetzoff superaban constantemente al ciclo de Mirtha. Hoy, la competencia ha evolucionado y, en esta edición, Mirtha perdió frente a Roberto Funes Ugarte y su espacio «La noche de los ex», relacionado con Gran Hermano.

El Ascenso de Nuevas Propuestas

El programa de Funes Ugarte lideró el rating el pasado 11 de abril, alcanzando 5,5 puntos en su primera parte. Notablemente, su segunda parte también tuvo un buen desempeño con 4,8 puntos, marcando la pauta en una noche donde el canal segmenta las mediciones para optimizar la percepción del éxito.

Mirtha y Otras Ofertas

En el tercer lugar se posicionó «Chiquita», que presentó una mesa variada con figuras como Baby Etchecopar y Belén Francese, logrando 4,2 puntos, registrando así una baja de dos décimas respecto a la semana anterior.

Las Otras Opciones del Día

El ranking del día incluyó un empate en el cuarto lugar, donde «Cine 13» y su emisión de «Grandes espías» alcanzaron 4,1 puntos, mientras que «Escape perfecto» y «La familia Ingalls» lograron 3,5 puntos cada uno.

Reparto del Rating

La batalla de números fue intensa, con un equilibrio inusual, donde Telefe y El Trece compartieron la mayor parte del rating. Telefe finalizó con un total de 3,8 puntos, mientras que El Trece alcanzó 3,5 puntos, ambos distanciándose del resto de sus competidores.

La Perspectiva de Otras Cadenas

América se posicionó en tercer lugar con 1,1 puntos, seguido de Elnueve con 0,7 puntos. En otros canales como la Televisión Pública y Bravo, los números fueron mínimos, logrando cada uno solamente 0,1 puntos.

Novedades en el Mundo de Gran Hermano

Este domingo 12 de abril, el público podrá presenciar novedades en Gran Hermano, con la eliminación de un participante. Nombres como Pincoya y Titi forman parte de la zona de riesgo, generando expectativa en torno a quién abandonará la casa. Además, se rumorea sobre el posible intercambio de Sol con el Gran Hermano mexicano y la búsqueda de un reemplazo para Andrea del Boca, quien dejó el programa previamente.