Llaryora propone 30% de aumento anual y bono especial para maestros de primaria

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ha decidido replantear su enfoque en la negociación salarial con los docentes, presentando una nueva propuesta que promete ser un cambio significativo respecto a las anteriores, que fueron rechazadas.

La nueva oferta, que se dará a conocer el próximo martes, incluye un aumento salarial aproximado del 30% para el presente año, distribuidos en cuatro o cinco cuotas y sin ajuste por inflación, aseguraron fuentes vinculadas a las negociaciones.

Audiencia de Conciliación y Nuevas Expectativas

Este martes se llevará a cabo la segunda audiencia de conciliación obligatoria en la Secretaría de Trabajo. Este encuentro será esencial, dado que el plazo de negociación expira el 21 de abril.

Cambios Clave en la Propuesta Salarial

A diferencia de las tres ofertas anteriores, que se fundamentaban en un casi doble aumento del FONID, ahora se busca que los incrementos sean porcentuales y se incorporen al salario básico. Este cambio responde a una clara demanda de las bases docentes, quienes han expresado la necesidad de ajustes que beneficien directamente sus ingresos.

Llaryora ha decidido que la propuesta de aumento sea equitativa para todos los sectores, aunque se considera un ajuste específico a favor de los docentes de primaria, que son los que más presionan por un acuerdo en las asambleas escolares.

Enfocados en los Docentes de Grado

Unos 26.280 docentes de nivel primario perciben actualmente un salario base de 976.000 pesos, excluyendo adicionales por antigüedad. Llaryora tomó nota de sus reivindicaciones después de recibir a más de 200 docentes en el Centro Cívico.

Sin embargo, el Gobierno aún no ha decidido cómo implementar una mejora que no cause tensiones con los otros 60.000 maestros. Se están evaluando opciones, como un bono no remunerativo, que pueda incrementar los ingresos de este grupo, sin alterar el balance salarial general.

Beneficios para Jubilados

La nueva propuesta también mantendrá los beneficios para jubilados que estaban incluidos en las ofertas anteriores. Se aumentará el límite a partir del cual se aplican diferimientos en el cobro de los aumentos de los activos, fijándolo en 1.650.000 pesos. Esto significa que se estima que el 80% de los jubilados no se verá afectado por esta medida.

Tensiones por Descuentos en los Sueldos

La negociación se complica aún más por las tensiones relacionadas con los descuentos por días de paro. El presidente de la UEPC, Roberto Cristalli, ha exigido que la Provincia no descuento los días no trabajados desde el inicio del ciclo lectivo. Cada día de paro representa una reducción del 5% del salario para los docentes que se adhieren, lo que está causando malestar en las filas gremiales.

Los docentes han planteado la devolución de esas sumas como condición para avanzar en la negociación. Por su parte, el Gobierno no descarta una solución intermedia que contemple el reparo de los descuentos en cuotas.