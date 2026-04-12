Suprema Corte impide el uso de viviendas abandonadas: municipios no podrán habitarlas, rentarlas ni cederlas

La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) limita significativamente las facultades de los municipios en México para actuar sobre viviendas abandonadas. Este fallo establece importantes pautas para la protección del derecho a la propiedad privada.

El Pleno de la SCJN sentó un precedente decisivo al establecer que los municipios no tienen autoridad para ocupar, rentar ni transferir el uso de propiedades deshabitadas, incluso si han estado abandonadas. Esta determinación surge tras la invalidez de una reglamentación del municipio de Hermosillo, Sonora.

¿Qué Resolución Emitió la SCJN sobre las Viviendas Abandonadas?

El fallo clarifica que los municipios carecen de autoridad para gestionar inmuebles privados, aun si están en desuso. A continuación, algunos puntos clave de la resolución:

La SCJN:

Invalida artículos del reglamento municipal de Hermosillo

Prohíbe la ocupación de viviendas abandonadas

Impedir que los ayuntamientos las alquilen o cedan

Declara que estas acciones invaden competencias del Congreso estatal

La Corte enfatiza que estas acciones amenazan el derecho de propiedad y exceden lo que los gobiernos municipales pueden hacer.

Los Municipios No Pueden Apropiarse de Viviendas Privadas

Este fallo es claro: ninguna autoridad municipal está autorizada para apropiarse, gestionar o permitir el uso de propiedades privadas, sin importar si estas están deshabitadas. Esto incluye conceptos como:

Asignar viviendas a otros

Destinarlas a programas sociales

Arrendarlas temporalmente

Transferir derechos de uso a terceros

De acuerdo con la resolución, estas prácticas constituyen una violación a la legalidad y a la seguridad jurídica.

¿Por Qué se Invalida la Normativa de Hermosillo?

La SCJN determinó que el ayuntamiento de Hermosillo sobrepasó sus facultades, ya que el Congreso estatal es el único organismo que puede legislar sobre la gestión de bienes privados.

El juez encargado del caso subrayó que el municipio había excedido su autoridad al crear medidas que permitían la disposición de propiedades ajenas.

Además, el fallo advierte sobre el riesgo de ocupaciones sin compensación, lo que podría perjudicar a las personas en situaciones vulnerables.

¿Qué Pueden Hacer los Municipios con Casas Abandonadas?

A pesar de las restricciones, los municipios no se quedan sin herramientas. Las acciones permitidas incluyen:

Emitir declaratorias de abandono

Realizar procedimientos administrativos

Intervenir en ordenamiento territorial

No obstante, estas actividades no pueden resultar en el despojo o aprovechamiento de inmuebles.

Impacto del Fallo: Una Mayor Protección para Propietarios

Esta resolución refuerza significativamente la defensa del derecho de propiedad en México, impidiendo que las autoridades locales dispongan de propiedades sin un marco legal claro.

Esto implica:

Los propietarios mantienen el control total sobre sus bienes

Se limita el uso arbitrario de viviendas por parte de los gobiernos municipales

Se establece un precedente sobre los límites del poder local

Instituciones como el Infonavit han respaldado esta decisión, reconociendo su importancia para brindar certeza jurídica respecto a las viviendas abandonadas.

Iniciativas Locales: Enfrentando Desafíos Urbanos

El caso de Hermosillo surge en un contexto donde autoridades buscaban combatir el deterioro y problemas de seguridad asociados a viviendas deshabitadas.

Sin embargo, la SCJN dejó en claro que ningún objetivo, por más noble que sea, justifica la violación del derecho a la propiedad; toda regulación deberá surgir del Poder Legislativo estatal.

Este fallo marca un hito en la gestión de viviendas abandonadas en México, estableciendo límites claros: los municipios pueden regular, pero no hacerse cargo ni explotar inmuebles privados.