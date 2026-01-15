Ray-Ban se propone duplicar su producción

Las gafas inteligentes Ray-Ban se convierten en el nuevo estándar de la tecnología portátil, gracias a la integración con la inteligencia artificial y una demanda sin precedentes.

Meta, el gigante de las redes sociales, ha decidido duplicar la producción de sus populares gafas inteligentes Ray-Ban, tras una sorprendente respuesta del mercado que ha superado todas las expectativas. Esta estrategia reafirma el papel de Meta como uno de los principales actores en el sector de dispositivos impulsados por inteligencia artificial.

Un Futuro Brillante para las Ray-Ban

El crecimiento en la demanda de las Ray-Ban se ha acelerado desde el lanzamiento de los últimos modelos, que combinan cámaras y funciones de inteligencia artificial para permitir transmisiones en vivo, fotografía y la ejecución de comandos de voz con facilidad. Este impulso ha llevado a Meta a plantearse alcanzar una producción de 20 millones de unidades para 2026, un objetivo ambicioso que subraya la contundente aceptación del producto en el mercado.

Una Alianza Estratégica con EssilorLuxottica

Colaborando con EssilorLuxottica, Meta está trabajando en la segunda generación de las gafas, asegurando que el diseño clásico de Ray-Ban se mezcle con las más avanzadas características tecnológicas. La necesidad de capitalizar este entusiasmo ha llevado a la compañía a aumentar su capacidad de producción para evitar roturas de stock y satisfacer a los consumidores.

Innovación y Estilo: El Éxito de las Ray-Ban Meta

Las Ray-Ban representan un punto de encuentro entre moda y tecnología, ofreciendo un estilo clásico junto con capacidades avanzadas. La estrategia está orientada no solo a competir con alternativas como el Vision Pro de Apple sino a hacerlo a un precio más accesible y con un enfoque en la experiencia diaria del usuario.

Impacto en el Mercado

El éxito de las gafas sorprendió incluso a Meta. En regiones como Estados Unidos y Europa, los modelos de Ray-Ban se agotaron rápidamente, lo que llevó a la compañía a acelerar la producción. Este entusiasmo en el mercado es un claro indicio de que las gafas inteligentes están aquí para quedarse.

Compute: La Nueva Frontera de Meta en Inteligencia Artificial

Meta también ha presentado Compute, su nueva unidad dedicada a la inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer su infraestructura tecnológica en la carrera global hacia la superinteligencia. Durante la presentación, Mark Zuckerberg destacó que la meta es desarrollar una capacidad de cómputo a gran escala, indispensable para el avance de modelos de IA más complejos.

Visión a Largo Plazo

La compañía prevé alcanzar cientos de gigavatios de capacidad de cómputo en los próximos años, apoyándose en acuerdos energéticos sostenibles que incluyen energías renovables. El enfoque de Compute es asegurar que la inteligencia artificial opere de manera segura y eficiente, integrándose completamente en la vida cotidiana de los usuarios a través de sus plataformas sociales.

Meta está en una misión de transformar la interacción humana con la tecnología, haciendo que cada individuo pueda contar con una «superinteligencia personal» que actúe como asistente, creador y solucionador de problemas en tiempo real.