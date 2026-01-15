Chanchos salvajes invaden las calles de Nordelta en medio de la disputa por los carpinchos

La tranquilidad de los residentes de Nordelta se ve nuevamente alterada por la aparición de animales salvajes en el área. Tras los conflictos por los carpinchos, vecinos ahora reportan la presencia de jabalíes vagando por los barrios privados.

Recientemente, circulan videos en redes sociales mostrando grupos de jabalíes recorriendo las calles del exclusivo complejo, removiendo basura y causando estragos en jardines. Aunque la administración del barrio intenta restarles importancia, asegurando que no hay denuncias oficiales al respecto, los temores entre los residentes crecen.

Inquietantes Denuncias Vecinales

La preocupación escaló cuando vecinos comenzaron a compartir imágenes de los animales en espacios residenciales. Representantes del control del barrio comentaron a PERFIL que, a pesar de los videos, “no existieron denuncias formales” sobre estas incursiones.

Riesgos Asociados a la Presencia de Jabalíes

Más allá de los daños potenciales, la presencia de jabalíes genera inquietude por el riesgo que implica el contacto con estos animales, especialmente durante la noche o en áreas poco concurridas.

Confusión Sobre la Veracidad de los Avistamientos

La falta de pruebas concluyentes acaba nivelando la discusión entre quienes creen que se trata de un evento aislado y los que sostienen que los jabalíes pueden haber invadido el área de forma más constante, impulsados por los cambios en su entorno debido a la urbanización.

Impacto de la Urbanización en la Fauna Local

Expertos sugieren que las recientes obras inmobiliarias y la reducción de espacios verdes en Nordelta han alterado el hábitat de diversas especies, posiblemente forzando a los animales a buscar refugio en áreas urbanas.

El Debate sobre los Carpinchos: Un Conflicto en Aumento

En medio de esta situación, el traslado forzoso de los carpinchos que habitan en Nordelta sigue generando controversia. La Asociación Vecinal de Nordelta (AVN), respaldada por un fallo judicial, busca controlar su población argumentando riesgos como atropellos y daños a propiedades.

Operativo de Traslado: Críticas y Expectativas

Este operativo, diseñado para mover hasta 12 ejemplares a un hábitat más adecuado, ha enfrentado críticas de grupos defensores de los derechos de los animales, quienes argumentan que el proceso carecía de supervisión adecuada y podría ser considerado cruel.

Los vecinos de Nordelta están divididos sobre cómo manejar la población de carpinchos.

La Isla entre Amigos y Oponentes

La discordia entre quienes consideran a los carpinchos una plaga urbana y quienes luchan por su conservación se intensifica. Mientras algunos piden la remoción forzada de estos animales, otros abogan por soluciones alternativas que respeten su hábitat, tales como corredores ecológicos y campañas de sensibilización para promover la convivencia.