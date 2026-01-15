Riesgo crucial para la estrategia de tasas altas y dólar estable de Luis Caputo antes de abril

La temporada estival trae consigo un enfoque financiero renovado, donde el equipo económico se propone gestionar cuidadosamente los pesos y maximizar la compra de reservas en dólares.

El equipo económico argentino ha implementado una táctica que se describe como una **doble aspiradora**: inyectar capital en la compra de reservas al mismo tiempo que se minimiza la circulación de pesos en la economía. Con el Tesoro alineando tasas de interés atractivas en su reciente licitación de deuda y el Banco Central (BCRA) comprando dólares en el mercado, esta estrategia abre un nuevo capítulo en la gestión financiera del país.

La Licitación y sus Implicancias

La última licitación ha revelado los planes de Luis Caputo, quien busca transmitir confianza al mercado mediante tasas de interés elevadas. En esta ocasión, el Gobierno logró colocar cerca de $10 billones en deuda, fijando una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 3,39%, que al anualizarse se traduce en una Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual (TIREA) del 49,16%. Este enfoque refleja su preferencia por mantener un control estricto sobre la liquidez en lugar de arriesgarse a generar mayores inflaciones.

¿Altas Tasas, Soluciones Temporales?

Opiniones de expertos, como Santiago López Alfaro de Delphos Investment, sugieren que estas tasas, aunque elevadas, podrían ser soluciones temporales. «El control de la inflación en las tasas actuales es un esfuerzo por estabilizar la economía frente a datos recientes de inflación que no fueron favorables,» comentó. Sin embargo, varios analistas coinciden en que es crucial administrar esta tensión para no poner en riesgo el progreso logrado.

Inyección de Dólares y Sus Desafíos

Al mismo tiempo, el BCRA ha adquirido USD 187 millones en el mercado de cambios, superando su meta de compra. Federico Machado, economista de Open, explica que la estrategia actual tiene como fin administrar la liquidez de manera efectiva. «El Gobierno debe mantener un rollover constante y asegurar que los pesos en circulación provengan de estas compras de divisas,» remarcó.

A pesar de la cantidad de dólares que entran, se plantea un riesgo: que parte de estas operaciones fueran impulsadas por instrumentos financieros y no por la oferta genuina relacionada a actividades productivas.

La Oferta de Divisas en el Mercado

En el fondo, la economía real también se encuentra en el equilibrio. Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio apunta que, aunque se observe un aumento de ingresos por parte de agroexportadores, la demanda se mantiene relativamente baja en comparación. A esto se añade el reciente informe que señala que la **Capacidad Instalada de la Industria** está en su nivel más bajo en ocho meses, con un 57,7% en noviembre.

Mecanismos de Cobertura en el Mercado de Futuros

No obstante, el equipo económico ha implementado estrategias adicionales detrás de escena. Un análisis de Max Capital reveló que el BCRA ha comenzado a ofrecer contratos de futuros, lo cual puede ser un indicativo de su intención de suavizar la presión sobre el tipo de cambio.

El Apetito del Mercado en la Licitación

Los detalles de la última colocación de deuda reflejan la inclinación del mercado hacia el corto plazo, donde se cerraron casi $3 billones en letras a febrero. Sin embargo, se evidencia un escaso interés en coberturas cambiarias, con resultados decepcionantes en títulos dollar-linked, lo que podría tener implicancias serias si el mercado se ve obligado a buscar refugio en un contexto cambiante.

Por DCQ