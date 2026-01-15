Violento enfrentamiento deja a un hombre hospitalizado

Violenta Pelea entre Empresas de Reciclaje en Pinamar Deja a un Hombre en el Hospital

En un tenso enfrentamiento en el centro de Pinamar, un trabajador resultó gravemente herido tras una feroz disputa entre dos empresas dedicadas al reciclaje de aceite vegetal usado. Los enfrentamientos han estado marcados por agresiones y amenazas en la Costa.

Un enfrentamiento que se intensificó en la Costa ha llevado a un hombre a ser hospitalizado tras recibir una brutal golpiza, en medio de una pelea entre empleados de dos empresas que luchan por el dominio en la recolección de aceite vegetal usado (AVU).

La víctima, identificada como Roberto, tiene alrededor de 40 años y trabaja para La Nueva Fortaleza SA. Sus colegas han señalado que el conflicto ha escalado en las últimas semanas, con amenazas y agresiones constantes de la empresa rival.

Conflicto Recurrente en la Costa Atlántica

Según testigos de La Nueva Fortaleza, la situación ha sido tensa desde hace más de una semana, con la otra empresa local intentando intimidarlos. Este clima de violencia culminó el martes, cuando ambos grupos se encontraron en Villa Gesell, donde la flota de La Nueva fue objeto de ataques. «Nos chocaron intencionadamente y nos amenazaron con palos y piedras», expresó Fernanda, una de las trabajadoras, a C5N.

Agresiones y Denuncias Ignoradas

A pesar de que intentaron presentar denuncias, la policía no actuó. «Nos dijeron que nos fuéramos. En cada encuentro, recibimos insultos. Un grupo de seis personas en una camioneta nos atacó con piedras», relató Fernanda, visiblemente angustiada.

La situación se volvió aún más crítica el miércoles, cuando el enfrentamiento se trasladó al centro de Pinamar, específicamente en el cruce de Bunge y el mar. Allí, una pelea estalló, con empujones y lanzamiento de piedras. «Me golpearon en la cara con una piedra», contó Candela, una joven trabajadora que acompañaba a su madre en La Nueva.

Graves Consecuencias

Tras el ataque, Candela narra cómo vio a su compañero Roberto tendido en el suelo, ensangrentado. «Estoy muy preocupada. Este tipo de violencia no tiene lugar en nuestro trabajo. Si algo le sucede a Roberto, ¿qué podemos decirle a su familia? Que salió a trabajar y fue golpeado», lamentó.

La Nueva Fortaleza es, según sus declaraciones, la única empresa habilitada para el retiro de aceite vegetal usado y cebo en la región. Este material se recicla para producir biodiésel, jabones y abonos, y su presencia se ha expandido a la costa atlántica.

Hospitalización de Roberto

Roberto fue trasladado al Hospital Comunitario de Pinamar, donde permanece internado. Este hospital también ha sido noticia por atender a Bastian, un niño herido en un accidente reciente en los médanos de La Frontera.