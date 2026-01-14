Razones del apoyo condicionado de Coinbase

A medida que avanza el debate en Washington, el sector cripto y los bancos tradicionales se enfrentan en una disputa clave sobre quién tendrá el control del mercado digital. Coinbase, la principal exchange de criptomonedas en Estados Unidos, ha lanzado un ultimátum que podría alterar el rumbo de la regulación.

Coinbase, reconocida por sus operaciones en el universo cripto, ha manifestado su preocupación sobre el proyecto de ley CLARITY. La plataforma podría retirar su respaldo a esta legislación si se suprimen las recompensas asociadas a las stablecoins, un beneficio esencial para sus usuarios y su modelo de negocios.

El proyecto, que se encuentra bajo discusión en el Capitolio, busca definir un marco regulatorio para los activos digitales, centrándose en las stablecoins y las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi). Impulsado por los senadores Cynthia Lummis y Tim Scott, este planteamiento también tiene como objetivo designar a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) o a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) como organismo regulador de estas tecnologías emergentes.

Las Recompensas en el Centro de la Controversia

Desde Coinbase argumentan que eliminar estos incentivos podría obstaculizar tanto la innovación como la competitividad del sector cripto. La exchange obtiene una parte significativa de sus ingresos a partir de los intereses generados por las reservas que respaldan el USD Coin (USDC), una stablecoin emitida por Circle, de la que Coinbase también posee acciones.

Una fracción de estos ingresos se destina a programas de fidelización, ofreciendo recompensas de hasta el 3.5% a los usuarios de Coinbase One, asegurando así liquidez y fidelidad de clientes incluso en momentos de baja actividad comercial.

Un Futuro Incierto en el Senado

La advertencia de Coinbase se produce antes de una sesión crucial del Comité Bancario del Senado, programada para mediados de enero, donde se debatirá la redacción final del proyecto que amplía las disposiciones de la GENIUS Act, la primera ley en favor de las criptomonedas en EE.UU.

Si los legisladores prohíben que los emisores de stablecoins ofrezcan recompensas en exchanges, Coinbase podría retirar su apoyo, lo que tendría implicaciones significativas para toda la industria.

El sistema financiero tradicional también está presionando, argumentando que estas recompensas podrían desviar cantidades impresionantes de dinero, hasta 6.6 billones de dólares, desde los bancos hacia plataformas de criptomonedas, lo que podría amenazar la estabilidad del sistema financiero convencional.

El desenlace de este debate depende de las negociaciones que se están llevando a cabo en el Senado y de la habilidad de la industria cripto para demostrar que las recompensas no son simples incentivos, sino herramientas clave para fomentar la adopción masiva de criptomonedas.