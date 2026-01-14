EN VIVO: ‘La Casa de los Famosos Colombia’ revela al primer expulsado y desafía al presupuesto

Drama y Decisiones: El Impactante Comienzo de ‘La Casa de los Famosos Colombia’

El estreno de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ promete emociones intensas. La convivencia entre los 24 participantes comienza con conflictos y decisiones cruciales.

Inicio de la Aventura: La Primer Prueba de Presupuesto

Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron la bienvenida a un día lleno de acción en el reality show, con la primera prueba de presupuesto en juego. En este emocionante primer día, Nicolás Arrieta ya se encuentra en la lista de eliminación y Tebi Bernal se enfrenta al reto de expulsar a un compañero tras ganar un poder especial.

Conflictos Desde el Primer Día

Las tensiones ya están al límite. En su primer día, Valentino Lacerna y la DJ Marcela Reyes ya tuvieron un fuerte cruce, con egos chocando en medio de la competencia. La interacción entre los concursantes promete ser intensa, y los televidentes esperan ansiosos cómo se desarrollará la convivencia.

Resultados de la Prueba

Los participantes lograron acumular 550 de 700 puntos, pero un error en la prueba, al inflar un globo con las manos, les costó una penalización. ‘El Jefe’ decidió perdonar la falta y solo les descontó 50 puntos, dejándolos con un total de 500 puntos para abastecerse en la alacena.

Elecciones y Tensión entre Famosos

La dinámica del programa se complica. En solo cinco minutos, los concursantes debieron decidir cómo distribuir su presupuesto. Alejandro Estrada y Campanita se convirtieron en los encargados de acceder a la alacena. En medio de risas y discusiones, algunos cuestionaron la compra de un sobre, algo que podría impactar en futuras competencias.

Votaciones Internacionales

Los fanáticos en EE. UU., España, Canadá y Colombia podrán votar en línea para salvar a su participante favorito. Este sistema de votación es una gran motivación para los concursantes, ya que la audiencia juega un papel vital en su permanencia dentro del programa.

Conflictos Personales y Alianzas

El drama personal también se vive intensamente dentro de la casa. Johanna Fadul abordó su conflicto con Valentino, quien había sido severo en sus críticas hacia ella. A pesar de un diálogo que no profundizó en sus diferencias, la tensión sigue latente.

Momentos Cómicos y Tensión Estrategia

En la primera prueba, los participantes debían inflar un enorme globo durante cinco minutos, pero la situación se tornó complicada rápidamente. Con el paso del tiempo, algunos sintieron la necesidad de abandonar la prueba, lo que reflejó el carácter competitivo de todos.

Peleas y Fricciones Dentro de la Casa

Una pequeña pelea ocurrió entre Juanse y Alexa, cuando el primero expresó que ya no la veía como amiga tras un viaje a México. Aunque ella trató de minimizar el conflicto, sus comentarios evidencian una creciente tensión entre los concursantes, lo que promete dar mucho de qué hablar.

Revelaciones Intensas y Anécdotas Divertidas

Durante el intercambio de anécdotas, Valentino confesó que tenía un conflicto personal con Marcela Reyes, vinculado a situaciones externas al reality. Por otro lado, Marilyn Partiño sacó risas con historias de su personaje ‘Norita’, aliviando un poco la tensión de la convivencia.

Avances en la Gala

El día culminó con Carla y Marcelo incitando a Tebi Bernal a considerar la utilización de su poder de expulsión. Con varios nombres mencionados como posibles candidatos, la incertidumbre se mantiene en la casa, generando un ambiente electrizante en esta nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’.