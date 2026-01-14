Granizo, inundaciones y suspensión del Festival de Jesús María: un día de caos

Tormentas en Córdoba: Granizo y Suspendidos en el Festival de Jesús María

Las intensas tormentas que azotaron Córdoba este martes causaron estragos en diversas localidades de la provincia, llevando a la suspensión de eventos importantes como el famoso Festival de Doma y Folklore en Jesús María, que se canceló por segunda vez en menos de una semana.

Según el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, las precipitaciones se concentraron en breves períodos, acumulando datos alarmantes en localidades como Tanti y Mallín, donde las lluvias llegaron a 48,4 mm y 69,4 mm en apenas tres horas respectivamente.

Granizo y Crecidas: Efectos en Diferentes Localidades

Una de las zonas más afectadas fue Villa de Soto, donde los vecinos se sorprendieron al ver granizo caer en las calles y patios. En Cruz del Eje, también se reportaron fenómenos similares. La alerta sobre el aumento en los cauces de ríos y arroyos obliga a la población a mantenerse alejada por el riesgo de crecidas repentinas.

Impacto en el Turismo y Eventos Culturales

En pleno verano, Villa Carlos Paz experimentó una acumulación de más de 21 mm de agua, mientras que autoridades de Cabalango anunciaron el corte total en el vado del río Los Chorrillos. La acumulación en la cuenca de Las Mojarras/Los Chorrillos llegó a niveles críticos de 27,5 mm.

Suspensiones en el Festival de Jesús María

Debido a las lluvias, parte de la programación del Festival de Jesús María fue suspendida, afectando la presentación de artistas en el anfiteatro José Hernández. Este evento ya había sido alterado anteriormente, con la apertura reprogramada, y los organizadores ahora planifican una nueva fecha para reanudar las actividades.

Perspectivas Climáticas y Recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectarán la zona norte de la provincia y se extenderán hacia el resto del territorio. Se esperan lluvias que podrían acumular entre 20 y 50 mm, con ráfagas de viento que alcanzarán los 70 km/h.

Ante estos eventos, la Policía de Córdoba aconseja a los conductores reducir la velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos para garantizar la seguridad en las rutas.