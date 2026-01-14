Riesgo País: Cotización del martes 13 de enero

El riesgo país de Argentina cerró el martes 13 de enero de 2026 en 581 puntos básicos, marcando un aumento significativo en un día de inestabilidad para los bonos soberanos y el mercado local.

Durante la jornada, el riesgo país mostró una tendencia ascendente, coincidiendo con una caída del 0,2% en los bonos en dólares y un descenso del 1,3% en el índice S&P Merval. La inquietud de los inversores fue palpable tras la reciente cifra de inflación del 2,8% revelada por el INDEC para diciembre de 2025, lo que generó una toma de ganancias y aumentó la cautela en la plaza financiera.

Detallando la Cotización del Riesgo País

Según datos de Rava Bursátil, el riesgo país cerró en 581,00 puntos el martes. Abrió en 577,00 puntos, que también fue su mínimo diario, y llegó a un máximo de 581,00 puntos al final de la jornada.

Cotización del riesgo país del martes 13 de enero

Este incremento indica creciente presión sobre los títulos públicos argentinos. La caída en los bonos, como el AL30D que cerró a 58,98 dólares, provocó un aumento en el diferencial de tasa que mide este indicador.

Últimos Siete Días en el Riesgo País

En la última semana, el riesgo país experimentó volatilidad moderada con una inclinación al alza. El miércoles 7 de enero, se ubicaba en 575 puntos, tras haber operado en 562 puntos el día anterior. El viernes 9 de enero, logró reducirse a 566 puntos, manteniendo estabilidad durante el fin de semana.

Sin embargo, el comienzo de la segunda semana de enero trajo cambios. El lunes 12 de enero, el indicador subió a 577 puntos, marcando el inicio de la actual racha alcista que culminó en el valor más alto del mes: 581 puntos, superando mínimas de 553 puntos alcanzadas a principios de mes.

La dinámica del mercado sigue siendo influenciada por factores tanto internos como externos. A nivel local, el foco está en los datos macroeconómicos, mientras que, globalmente, la caída en Wall Street añade incertidumbre a los activos argentinos, acercando el riesgo país al umbral de los 580 puntos.

Comprendiendo el Riesgo País

El riesgo país es un indicador financiero desarrollado por JP Morgan, que mide la diferencia de tasas de interés entre los bonos emitidos por países en desarrollo y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados libres de riesgo. Se expresa en puntos básicos.

Así, un indicador de 581 puntos implica que Argentina tendría que pagar un 5,81% más que el rendimiento de los bonos estadounidenses para financiar su deuda en mercados internacionales. Este cálculo es esencial para inversores y actúa como un termómetro de la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras, así como del nivel de confianza que los mercados tienen en su estabilidad económica y política.

A medida que el riesgo país aumenta, también lo hacen las desconfianzas entre acreedores, encareciendo el crédito tanto para el Estado como para el sector privado. Un descenso en este número, por el contrario, sugiere una mejora en la percepción crediticia y poder inversor.