Víctimas Ratifican Hechos y Amplían Denuncias

El reciente caso de abuso sexual en el Senado de la provincia de Buenos Aires ha sacudido las columnas del poder. Tres mujeres, víctimas del horror, rompen el silencio y relatan su devastadora experiencia dentro de la institución.

En un pequeño patio de un centro cultural, las voces de tres mujeres resuenan a la sombra de un escándalo que ha conmocionado el ámbito político argentino. Este espacio, con su mezcla de naturaleza y desgaste, sirve como refugio para compartir testimonios de abuso que ocurrieron no muy lejos, en la sede del Senado provincial.

Una Denuncia Escalofriante

La causa que las víctimas han decidido visibilizar incluye una acusación grave: “abuso sexual con acceso carnal”, es decir, violación. Las investigaciones revelan que algunos de estos actos se llevaron a cabo en la oficina 007 del Senado, un lugar que debería ser un bastión de legitimidad y justicia. Actualmente, dos empleados, Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, están detenidos por estos delitos.

El Contexto de Temor y Abuso

Cercanos al edificio senatorial y rodeadas de confidencialidad, las tres mujeres comparten sus historias. Con identidades protegidas, relatan cómo su deseo de cambiar la realidad se convirtió en una pesadilla de manipulación y abuso en la misma estructura que una vez admiraron.

Perfiles de las Víctimas

Dos de ellas son menores de treinta años, mientras que una apenas las supera; todas provienen de sectores populares y de clase media. Cada una se involucró en la política con la esperanza de generar un cambio, sin imaginar que sus ideales serían usados en su contra.

El Impacto de las Detenciones

La reciente detención de los acusados el 29 de diciembre de 2025 ha representado un hito en su lucha. “Sentimos que volvimos a vivir”, expresan con renovada fortaleza. Para estas mujeres, este acto de justicia es un signo de que el silencio ya no es una opción.

Dentro del Movimiento Político

Rodríguez y Silva Muñoz forman parte del Movimiento Ciudadano La Capitana, un espacio kirchnerista que aspiró a transformar la sociedad. Sin embargo, sus roles de liderazgo se vieron empañados por las acusaciones de abuso que hoy sacuden al partido y al gobierno bonaerense.

La Captación y el Abuso de Poder

Según testimonios, el modus operandi de los acusados incluía tácticas de captación a través de militancia política y promesas de trabajo, que acababan transformándose en un ciclo de abuso y sumisión. Las víctimas, representadas por sus abogados, subrayan la manipulación emocional y la explotación poder por parte de los denunciados.

Relatos de Abuso

Una de las mujeres, licenciada en Ciencia Política, comenzó a militar desde adolescente. “Creíamos en la política como herramienta de cambio”, cuenta. Sin embargo, describe cómo su confianza fue traicionada, llevando su experiencia de militancia a una situación de abuso. El daño, asegura, afecta no solo al cuerpo, sino también al alma.

Voces que Quedan en el Aire

La segunda mujer, con una historia marcada por la asimetría de poder en el entorno laboral, detalla cómo la cercanía con sus abusadores comenzó como una sensación de confianza, pero rápidamente se tornó en un estado de miedo y desesperación.

Un Cambio en el Viento

La tercera mujer, una platense de 31 años, relata cómo los abusos interrumpieron su camino académico y profesional. “La detención de los acusados me dio un alivio, un respiro”, comenta, reflejando la lucha interna que han enfrentado durante años.

Un Llamado a la Justicia

Después de años de silencio por miedo y desconfianza, las tres mujeres finalmente han decidido alzar la voz. Están convencidas de que existen más víctimas y su lucha ahora no solo es por ellas, sino por quienes aún no se han atrevido a hablar. “Queremos que la justicia sea efectiva y que otras no sufran lo mismo”, afirman con determinación.

Mientras el sol comienza a ocultarse, las tres mujeres se despiden. En un mundo que muchas veces se niega a escuchar, ellas son la voz que exige ser creída y escuchada. Para ellas, el silencio ha terminado, y con él, la oportunidad de transformación en su comunidad.