viernes, enero 9, 2026
InicioPoliticaRealidades en lugar de rumores: La respuesta del Presidente tras la cancelación...
Politica

Realidades en lugar de rumores: La respuesta del Presidente tras la cancelación del swap con EE.UU.

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
3

El Presidente Milei Defiende su Gestión en Medio del Criptoescándalo

Aclaraciones sobre el polémico $LIBRA y acusaciones de corrupción

En una reciente entrevista con CNN en Español, el Presidente de Argentina, Javier Milei, respondió a las críticas de la oposición en relación con el criptoescándalo $LIBRA, surgido tras un polémico tuit publicado en su cuenta de X.

Milei explicó que en Estados Unidos se han desbloqueado los fondos relacionados con el caso y aseguró que no hubo estafa. «Era un grupo de personas que ingresaron a un mercado específico y conocían los riesgos que asumían», afirmó el mandatario.

El presidente resaltó que, a pesar de la polémica generada, «no hubo engaño ni fraude; simplemente se creó una gran controversia política». En cuanto a la iniciativa misma del proyecto, admitió que inicialmente le pareció «genial», aunque dejó en claro que no volverá a emprender algo similar en el futuro.

Artículo anterior
Empresarios Argentinos Celebran Acuerdo Mercosur-UE
Artículo siguiente
Tether lanza servicio de pagos fraccionados en oro tokenizado
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments