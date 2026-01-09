Realidades en lugar de rumores: La respuesta del Presidente tras la cancelación del swap con EE.UU.

El Presidente Milei Defiende su Gestión en Medio del Criptoescándalo

Aclaraciones sobre el polémico $LIBRA y acusaciones de corrupción

En una reciente entrevista con CNN en Español, el Presidente de Argentina, Javier Milei, respondió a las críticas de la oposición en relación con el criptoescándalo $LIBRA, surgido tras un polémico tuit publicado en su cuenta de X.

Milei explicó que en Estados Unidos se han desbloqueado los fondos relacionados con el caso y aseguró que no hubo estafa. «Era un grupo de personas que ingresaron a un mercado específico y conocían los riesgos que asumían», afirmó el mandatario.