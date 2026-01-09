Tether lanza servicio de pagos fraccionados en oro tokenizado

Con su nueva unidad de negocio, Tether busca facilitar el uso del oro digital para transacciones cotidianas, respondiendo a un creciente interés por los activos respaldados en metales preciosos.

Tether, conocido por su stablecoin USDT, ha lanzado Scudo, una innovadora unidad diseñada para permitir pagos diarios utilizando oro digital. Este movimiento tiene como objetivo ampliar el alcance de su producto Tether Gold (XAU₮).

Scudo: La nueva opción para pagos con oro tokenizado

Scudo se presenta como una unidad contable vinculada directamente a Tether Gold. Cada Scudo representa 0,001 onzas troy de oro, lo que equivale a una milésima parte de un token XAU₮.

Esta iniciativa responde a una necesidad importante de los usuarios: realizar transacciones pequeñas con oro, que hasta ahora estaban limitadas por los altos precios y la complejidad del manejo de monedas fraccionadas.

Custodia y respaldo garantizados

Tether asegura que el lanzamiento de Scudo no afecta la custodia ni el respaldo de Tether Gold. El oro físico se sigue almacenando en bóvedas seguras, y el suministro de XAU₮ permanece inalterado.

La principal novedad es la facilidad con la que los usuarios pueden realizar pagos y transferencias en unidades más accesibles, facilitando así el uso del oro tokenizado en el día a día.

Un contexto de revalorización del oro

El debut de Scudo se enmarca en un momento de revalorización del oro a nivel global, impulsado por factores como la inflación y la incertidumbre en torno a las tasas de interés, además de las importantes compras por parte de bancos centrales.

A finales de diciembre de 2025, el oro alcanzó un récord de u$s4,548 por onza y continúa su tendencia al alza en lo que va del año.

Una propuesta única en el mercado

La propuesta de Tether se asemeja a las stablecoins, pero con una diferencia clave: mientras que estas están respaldadas por monedas fiduciarias, Scudo se fundamenta en un activo físico y escaso, el oro.

El objetivo detrás de Scudo es claro: convertir al oro en un medio de pago accesible y cotidiano, eliminando las limitaciones que han restringido su uso para pequeñas transacciones.