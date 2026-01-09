Reza Pahlaví urge a los iraníes a continuar las protestas

Protestas en Irán: Reza Pahlaví llama a la resistencia y a la intervención internacional

El exiliado Reza Pahlaví, hijo del último sha de Irán, hace un urgente llamado a los iraníes a persistir en sus protestas y a la comunidad internacional, en particular a Estados Unidos, para que brinde apoyo.

Reza Pahlaví, en su cuenta de X, ha instado a los ciudadanos de Irán a mantener la presión sobre el régimen del ayatolá Alí Khamenei. En un contexto marcado por restricciones en internet y una dura represión, el exiliado pidió al presidente estadounidense que esté «preparado» para actuar en favor del pueblo iraní.

El contexto de las protestas en Irán

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre en Teherán debido a problemas económicos, rápidamente extendiéndose por más de cien ciudades y adquiriendo un tono político que desafía al liderazgo de Khamenei. En respuesta a la creciente agitación social, las autoridades iraníes han tomado medidas drásticas, como el corte de acceso a internet. Según datos de Iran Human Rights (IHRNGO), al menos 45 personas, entre ellas ocho menores, han perdido la vida durante las movilizaciones que se han desarrollado en los últimos días. La represión se intensifica a medida que el régimen teme una posible desestabilización.

Pahlaví anima a los iraníes a resistir

El hijo del último sha expresó su orgullo por quienes ya han protestado y alentó a otros a unirse en las movilizaciones programadas. A pesar de la falta de acceso a internet, mostró confianza en que el espíritu de resistencia se mantendrá entre los iraníes. Además, dirigió su mensaje a Donald Trump, recordando sus advertencias sobre una posible intervención si ocurría represión violenta contra los manifestantes. Pahlaví solicitó «atención, apoyo y acción urgente» para ayudar a la población iraní en este momento crítico.

La desesperada situación de los manifestantes

Pahlaví destacó los peligros que enfrentan los manifestantes, que no solo están expuestos a «balas reales» sino también al bloqueo total de las comunicaciones, lo que dificulta cualquier forma de resistencia organizada. Afirmó que el régimen está intentando facilitar una represión severa, instando a los ciudadanos a unirse en una lucha por su libertad. El mensaje de Pahlaví culminó con un llamado a la acción rápida: «El tiempo es esencial. El pueblo volverá a salir a las calles en breve. Le pido que nos ayude. Usted ha demostrado que es un hombre de paz y de palabras. Esté listo para intervenir por el pueblo de Irán».

Un futuro incierto para Irán

Reza Pahlaví ya había exhortado a un levantamiento durante eventos anteriores relacionados con tensiones geopolíticas. Asegura contar con un plan para establecer un gobierno democrático y nacional en Irán, aunque las circunstancias actuales muestran un panorama lleno de incertidumbres y conflictos.