Censura en Irán: El control de la información por parte de la República Islámica

El gobierno iraní ha elevado la barrera informativa a un nuevo nivel, restringiendo por completo el acceso a internet y las comunicaciones móviles en medio de las recientes protestas. Esta medida radical tiene como objetivo silenciar la voz de la población.

Un Patrón de Control de la Información

Durante años, el cierre de canales de comunicación ha sido una estrategia efectiva para que las autoridades iraníes mantengan el control sobre la información que circula en el país. La restricción de internet ha sido aplicada en diversas ocasiones, con mayor intensidad en momentos críticos. Por ejemplo, durante el conflicto de 12 días con Israel en junio de 2025, se redujo drásticamente el ancho de banda de internet.

Recortes Históricos en el Acceso a Internet

Las protestas de noviembre de 2019, provocadas por el aumento de los precios del combustible, llevaron al gobierno a cortar casi por completo el acceso a internet para los ciudadanos, permitiendo solo a ciertas instituciones y personas un acceso limitado y controlado.

En el contexto de las protestas “Mujer, Vida, Libertad”, aunque se percibieron reducciones en la velocidad de internet y numerosas interrupciones, el acceso no fue completamente interrumpido, lo que permitió algún flujo mínimo de información. Sin embargo, la situación actual es drásticamente diferente.

Cierre Total de Comunicaciones

En las recientes protestas, el gobierno ha tomado medidas sin precedentes, cortando completamente el acceso a internet, así como a las redes móviles y las llamadas internacionales. La única vía de comunicación relativamente estable es a través de las líneas fijas dentro del país.

Este nivel de restricción supera todo lo visto anteriormente, indicando que el control gubernamental se ha ampliado a toda la infraestructura de telecomunicaciones en Irán.

Consecuencias para la Prensa y los Ciudadanos

El apagón de internet busca impedir la difusión de imágenes, videos y noticias desde el interior del país. Esto ha vuelto prácticamente imposible que los medios independientes informen sobre la situación, dejando al gobierno como el único narrador de los eventos. Además, la capacidad de los manifestantes para coordinarse a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería ha sido prácticamente eliminada.

Limitaciones Adicionales a los Medios de Comunicación

El régimen también ha estado interrumpiendo canales de televisión en lengua persa mediante interferencias, lo que evita que se difundan y reciban las señales de estas redes. De esta manera, se restringe aún más el acceso a medios extranjeros y se completa el ciclo de control informativo del gobierno.

Un Contexto Alarmante para el Gobierno Iranian

La magnitud y la intensidad del apagón de comunicaciones en Irán hoy son sin precedentes en la historia reciente. Estas acciones demuestran que las protestas han despertado una alarma sin igual en las autoridades de Teherán, que se ven obligadas a utilizar todas sus herramientas de control sobre las comunicaciones.