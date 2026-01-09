Pronóstico del Tiempo: Alerta para Turistas en los Próximos Días

La ciudad costera de Mar del Plata está experimentando un enero atípico, donde los visitantes deben adaptarse a un clima cambiante que sorprende a más de uno.

“Voy llegando, amigo, ¡pero no me avisaste que había que traer poncho!” Así suena el mensaje de voz que recibe un joven en la barra de un restaurante de pescados y mariscos en la calle Alsina. Su amigo responde con humor: “¡Sí, el frío es increíble!”

Un Enero con Abrigo

El amigo finalmente llega, vestido como muchos otros con un buzo abrigado. Aunque la temperatura alcanza solo los 21°C, el viento del este sopla con fuerza, haciendo que los abrigos se conviertan en imprescindibles incluso en la playa.

Contrastes Climáticos

En la Costa Atlántica, el clima es un tema recurrente. A un día de calor agobiante y sol radiante, le sigue uno frío y nublado, con temperaturas que no superan los 16°C.

Los habitantes locales conocen bien estos vaivenes, mientras que los turistas, muchas veces, se ven desubicados ante un verano que parece no llegar.

Pronóstico Mejorado, pero Sin Calor Extremo

El pronóstico indica un leve aumento en las temperaturas para los próximos días, aunque no se prevén máximas superiores a los 30°C al menos hasta el próximo jueves.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado se esperan 23°C y un cielo parcialmente nublado, subiendo poco a poco hasta los 28°C para el jueves. Las lluvias serán escasas, con posibles tormentas solo el martes por la mañana.

Impacto en la Temporada Turística

Pese al clima caprichoso, la temporada está avanzando según lo previsto. Actualmente, la hotelería tiene un 60% de reservas y se anticipa una mejora. Algunos hoteles reportan ocupaciones cercanas al 80%, lo que genera esperanzas en los operadores locales.

“Con la llegada de más turistas a último momento, creemos que completaremos las reservas”, comenta un conserje de un hotel de La Perla.

Movilidad en la Terminal y Opción de Compras

Con un ajetreo notable en la terminal de ómnibus, los visitantes comparten sus experiencias. Un joven acompañado de su pareja afirma: “Vinimos por cuatro días y estuvo excelente, ¡incluso con este frío! Hicimos un poco de todo, incluso fuimos a la playa.”

Ante el clima frío, los shoppings y centros comerciales han recibido un mayor flujo de visitantes. No obstante, las estadísticas sobre el consumo aún están por determinarse.