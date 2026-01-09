Córdoba implementa el nuevo método del INDEC para calcular el IPC

La Dirección General de Estadísticas y Censos de Córdoba ha anunciado importantes cambios en la forma de calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el fin de unificar criterios con el INDEC y la Ciudad de Buenos Aires, garantizando una mejor comparabilidad de los datos inflacionarios.

La modernización en el cálculo del IPC permitirá a Córdoba alinearse con las estadísticas nacionales, lo que resulta fundamental para la correcta interpretación de la inflación tanto en el ámbito provincial como nacional.

Cambios en la Canasta de Consumo

El gobierno de la provincia ha declarado que esta actualización responde a una revisión exhaustiva de la canasta de consumo, la cual ha sido profundamente afectada por las transformaciones económicas y sociales de los últimos años. Estas variaciones han modificado los hábitos de gasto de la población, haciendo necesaria una adaptación en la metodología.

Incorporación de Nuevos Bienes y Servicios

Uno de los aspectos destacados de esta modificación es la incorporación de nuevos bienes y servicios que reflejan de manera más precisa las necesidades y realidades de consumo de las familias cordobesas. Este enfoque busca una representación más fiel del comportamiento económico de los hogares, siguiendo criterios similares a los del organismo nacional.

Un Proceso Impulsado a Nivel Nacional

Este cambio se inscribe en un movimiento más amplio solicitado por el Fondo Monetario Internacional, que ha instado a realizar actualizaciones en los sistemas de medición, con el objetivo de mejorar la calidad de los indicadores económicos y su consistencia a lo largo del país.

Notificación Formal al INDEC

Córdoba ha confirmado que la Dirección General de Estadísticas y Censos ha llevado a cabo una notificación oficial al INDEC sobre la nueva metodología, que será aplicada a partir de los próximos informes del IPC cordobés.