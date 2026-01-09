Petro Aboga por Alianza Militar Regional Contra el Narcotráfico y Ofrece Cooperación a Venezuela

Gustavo Petro Llama a la Unidad Latinoamericana para Combatir el Narcotráfico

En un llamado a la acción, el presidente colombiano Gustavo Petro instó a los países de América Latina a forjar una estrategia conjunta contra el narcotráfico, señalando su impacto negativo en la región y su uso como justificación para intervenciones externas.

La Amenaza del Narcotráfico en la Región Gustavo Petro enfatizó en un mensaje a través de redes sociales que el tráfico de drogas se ha transformado en una preocupación para todos los países latinoamericanos. Según el mandatario, esta problemática no solo perjudica a las naciones involucradas, sino que también es utilizada como excusa para posibles intervenciones militares. Petro planteó que es esencial una acción coordinada que una fuerzas armadas y gobiernos de la región. “América Latina debe unirse para protegerse de cualquier actor que busque desestabilizarla”, manifestó Petro, subrayando la importancia de una respuesta clara y decidida al narcotráfico.

Colaboración con Venezuela en la Lucha Contra las Drogas El presidente también comunicó su propuesta a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para colaborar en la lucha contra las redes de narcotráfico que operan en ambos países. Esta acción busca desarticular a los principales capos de la droga mediante esfuerzos conjuntos, evitando que grupos armados ilegales se beneficien del conflicto regional. Petro insistió en que estas organizaciones no defienden causas políticas, sino que operan meramente como estructuras dedicadas al comercio de drogas, lo que genera inestabilidad política y social en la región.