Banco Ciudad lanza pagos con PIX en Brasil

Banco Ciudad Facilita Pagos en Brasil con PIX Desde Su App

Los usuarios del Banco Ciudad podrán pagar en Brasil de manera rápida y sin costos adicionales gracias a la nueva opción de usar PIX desde sus aplicaciones móviles.

El Banco Ciudad ha introducido la función de pagos a través de PIX desde su App Ciudad, la billetera digital Buepp, y también mediante MODO. A partir de la próxima semana, los clientes del banco podrán utilizar esta opción directamente desde sus aplicaciones para realizar pagos instantáneos en Brasil.

Cómo Funciona el Pago con PIX en Brasil

Los usuarios que visiten Brasil solo necesitarán abrir la app Ciudad, Buepp o MODO, escanear el código QR de PIX y confirmar el pago. Esto simplifica el proceso, ya que no será necesario descargar aplicaciones adicionales ni lidiar con el efectivo.

Beneficios del Pago Rápido y Sin Costos

El sistema de pago es ágil y está diseñado para evitar gastos extra. Antes de confirmar la transacción, los usuarios verán en pantalla el monto a abonar en reales, así como su equivalencia en dólares. Los fondos serán debitados directamente de la Caja de Ahorro en dólares del cliente.

La incorporación de PIX por parte del Banco Ciudad mejora la experiencia de pago para los viajeros en Brasil.

MODO, Otra Alternativa Moderna para los Viajeros

Además, MODO también se adapta a las nuevas tendencias al permitir a los usuarios realizar transacciones en Brasil mediante el sistema PIX. Esta funcionalidad facilita el uso de dinero digital sin la necesidad de abrir cuentas en el extranjero, utilizar tarjetas físicas o manejar efectivo.

Pago Simplificado con QR Interoperable

Utilizando un QR Interoperable, los usuarios de MODO podrán llevar a cabo sus pagos de forma directa desde sus aplicaciones, con conversión de moneda en tiempo real para asegurar la mejor experiencia al usuario.

El monto de la transacción se descontará automáticamente de la cuenta bancaria asociada en cualquier comercio que acepte PIX, garantizando un proceso fluido y efectivo.

Con más de 20 millones de usuarios, MODO refuerza su rol en el ecosistema digital argentino, facilitando no solo el uso de su plataforma, sino también la interacción con servicios internacionales.