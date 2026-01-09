Ola Rada Tilly: ¡Más de 30 actividades para celebrar el mar!

Del 10 al 18 de enero, Rada Tilly se convertirá en el epicentro de un festival único que celebra la conexión con el mar a través de más de 30 actividades deportivas, culturales y gastronómicas. ¡Una cita ineludible para disfrutar en familia!

El evento, impulsado por el Municipio de Rada Tilly, se presenta como una oportunidad para explorar y disfrutar de diversas propuestas, que van desde el kayak y el surf hasta talleres artísticos y degustaciones de la mejor gastronomía local. Las actividades están diseñadas para todos los gustos y edades, asegurando que cada participante encuentre su momento ideal.

Actividades para Todos los Gustos

Ola Rada Tilly se distingue por su rica programación que incluye paseos en embarcaciones, kitesurf, snorkeling y mucho más. Durante los nueve días del festival, muchas actividades serán de acceso gratuito, mientras que otras requerirán inscripción previa debido a limitaciones de seguridad y organización. Para detalles sobre horarios y actividades, es recomendable estar atento a las redes sociales del Municipio y de la Dirección de Turismo.

Un Impulso Turístico Sostenible

Según Jorge Mérida, secretario de Turismo, Deporte y Desarrollo Económico Local, este evento no solo resalta la importancia del mar en la identidad de Rada Tilly, sino que también promueve un desarrollo turístico sostenible y una economía local vibrante. «Ola Rada Tilly no sólo enriquece la temporada estival, sino que también establece a nuestra ciudad como un destino de vuelos de experiencias marinas durante todo el año», afirmó Mérida.

Música, Teatro y Mucho Más

Los días 10 y 11 de enero, la programación incluirá eventos adicionales como el XXVI Seven de la Patagonia, clases de yoga en el Mirador El Arboledo y sesiones de zumba al aire libre en la Plaza Roque González. También se presentará la obra de teatro «Hamlet Bardo» y conciertos de artistas nacionales como Cecilia Zabala y la banda Yoster Rock.

Agenda Completa de Ola Rada Tilly 2026

Además de las actividades diarias, el festival contará con experiencias como excursiones náuticas, clases de kitesurf y talleres para niños. Se podrán disfrutar actividades de snorkeling, paddle surf, y diversas charlas técnicas para quienes deseen aprender más sobre deportes acuáticos y seguridad en el mar.

Los puntos destacados incluyen limpieza de playas, ferias de emprendedores y un patio de comida especializado en mariscos que funcionará todos los días del evento. No te pierdas el momento culminante con la Gran Paella del Club Náutico y una espectacular jornada de cierre con música en vivo.

¡Rada Tilly te espera con los brazos abiertos para disfrutar de una experiencia única en su costa! Sigue la cuenta oficial del evento para no perderte ningún detalle y asegúrate de reservar tu actividad favorita.