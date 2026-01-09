El alcalde de Berlín, Kai Wegner, criticado por jugar al tenis durante el apagón tras el ataque.

Un escándalo sacude la política berlinense: el alcalde Kai Wegner enfrenta crecientes exigencias para dimitir después de ser sorprendido disfrutando de un partido de tenis mientras miles de hogares permanecían a oscuras por un apagón provocado por extremistas de izquierda.

La gestión de Wegner está bajo el microscopio tras su aparición en la cancha mientras más de 40,000 familias sufrían las consecuencias de un ataque terrorista que dejó a la ciudad en la penumbra.

Un fin de semana polémico

El alcalde aseguró a la prensa que estuvo «en constante comunicación» durante el incidente, pero la Chancillería del Senado confirmó que, entre la 1 y las 2 de la tarde del sábado, se dedicó a jugar tenis con la senadora de Educación, Katharina Günther-Wünsch.

Günther-Wünsch, que también enfrenta críticas, tenía la responsabilidad de coordinar ayuda de emergencia en varias instalaciones deportivas, donde se refugiaron los afectados por el apagón.

Defensa ante las críticas

En defensa de su decisión, Wegner sostuvo: «No hay razón para disculparse si se logra sacar adelante una crisis un día y medio antes. Lo manejamos bien.»

Sin embargo, la Chancillería subrayó que, aunque estaba disponible durante el partido, miles de berlineses soportaban temperaturas gélidas sin electricidad mientras él se divertía.

Presión política creciente

El incidente ha puesto en jaque las aspiraciones políticas de Wegner, cuya imagen como defensor de la ley y el orden se ve cada vez más comprometida. Las peticiones de renuncia no se han hecho esperar, con varios partidos de oposición, incluido el FDP, exigiendo su salida.

Walter Momper, exalcalde de Berlín, calificó de «absurda» la situación y pidió una investigación exhaustiva.

Respuestas políticas ante la crisis

La presión aumenta dentro de la coalición. A pesar del respaldo del canciller Friedrich Merz, voces como la del político CDU Philipp Amthor han reconocido que «esto ha sacudido la credibilidad».

Franziska Giffey, senadora de Economía, comentó que manejaría la situación de manera diferente, mientras que Steffen Krach del SPD cuestionó la prioridad de Wegner al elegir jugar tenis sobre atender las necesidades de los ciudadanos.

Un futuro incierto

Wegner, quien asumió la alcaldía en 2023 con la promesa de un gobierno eficaz y colaborativo, ahora ve cómo su reelección se torna una quimera tras este episodio. Se espera que el alcalde comparezca ante el Comité de Asuntos Internos del Parlamento Berlínense y ofrezca una declaración gubernamental el próximo jueves.

El futuro político de Wegner pende de un hilo mientras su administración se enfrenta a su mayor desafío hasta la fecha.