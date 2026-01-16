Reclama tu Corte de Luz fácilmente por WhatsApp y ChatGPT

Más de 1.000.000 de hogares en el Área Metropolitana de Buenos Aires sufrieron un apagón que dejó a muchos sin suministro eléctrico. Te contamos cómo hacer tu reclamo de manera efectiva.

Este jueves, un apagón significativo afectó a amplias zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, donde barrios enteros quedaron a oscuras. A pesar de la magnitud del corte, Edenor y Edesur no han proporcionado cifras exactas de damnificados, pero diversas fuentes estiman que la cifra supera el millón de hogares.

Cómo Realizar un Reclamo a Edesur y Edenor

Si decidís reclamar por cortes prolongados, podés hacerlo frente al Ente Regulador de la Electricidad (ENRE). Utilizá WhatsApp para agilizar el proceso, escribiendo a:

Edesur: +54 9 11 6187-6995

Edenor: +54 9 11 3900-0000

El chatbot de ambas compañías te guiará en el proceso. Necesitarás tu número de cliente, que suele estar en la esquina superior derecha de tu factura.

Utilizando ChatGPT para Facilitar tu Reclamo

Una vez que tengas tus datos, podés utilizar ChatGPT para generar un reclamo. Ingresá al chat con la prestadora de luz y seleccioná el botón de tres puntos en la esquina superior derecha. Desde ahí, elegí las opciones Más y Exportar chat.

Recopilá los datos relevantes para tu reclamo

Después, compartí el archivo generado por correo. Podés bajarlo como un archivo .zip en tu PC, que incluye un fichero en formato TXT.

¿Qué Pasos Seguir en ChatGPT?

Ingresa a chatgpt.com y seleccioná el archivo ZIP sin descomprimirlo. ChatGPT te ayudará a redactar un reclamo formal ante el ENRE, incluyendo todos los números de reclamo necesarios.

Elabora tu reclamo con la ayuda de ChatGPT

Finalmente, asegurate de revisar que el contenido generado cumpla con los requisitos del ENRE antes de enviarlo.

Condiciones Climáticas y el Corte de Luz

El apagón se produjo en medio de un fuerte aumento en la demanda eléctrica debido a una ola de calor en el AMBA. El Servicio Meteorológico Nacional había lanzado alertas por temperaturas que alcanzaron los 33°C, con algunos registros de sensaciones térmicas de hasta 36°C.

Se prevén lluvias para la noche del jueves, pero el pronóstico indica que las temperaturas seguirán elevadas durante el fin de semana, lo que podría intensificar la presión sobre el sistema eléctrico.