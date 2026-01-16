China alcanza un récord histórico en superávit comercial

China Establece un Récord en Superávit Comercial: ¿Qué Implica Esto para el Mercado Global?

Con un impactante superávit comercial de 1,19 billones de dólares en 2025, China ha alcanzado cifras nunca antes vistas en el ámbito económico internacional. Este crecimiento, que se traduce en un aumento del 20% respecto al año anterior, refleja un cambio estratégico hacia la autosuficiencia.

Un Auge en las Exportaciones Chinas

La Administración General de Aduanas de China reveló que el superávit es en gran parte atribuible al aumento de las exportaciones hacia diversas regiones, incluyendo la Unión Europea, África, América Latina y el Sudeste Asiático. En diciembre de este año, el país registró un impresionante superávit mensual de 114.140 millones de dólares.

En un contexto de tensiones comerciales, la estrategia comercial de China se torna más agresiva, afectando incluso a sus relaciones con Argentina.

Desafíos en Medio de un Crecimiento Sostenido

A pesar de la guerra comercial con Estados Unidos y los aranceles impuestos, que lograron reducir en un 22% el superávit con ese país, China ha logrado mantener su dinámica exportadora. Las exportaciones hacia Estados Unidos cayeron un 20% en comparación con el periodo anterior, mientras que las importaciones disminuyeron un 14,6%.

El Efecto del Mercado Interno

El significante debilitamiento del mercado inmobiliario ha hecho que los consumidores recorten sus compras, incluso de productos importados. Sin la demanda interna necesaria, los fabricantes han ampliado su enfoque en la exportación.

Dependencia Exportadora y Sus Consecuencias

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha expresado su preocupación por la elevada dependencia de China en las exportaciones, ya que esto podría intensificar las tensiones comerciales globales. A pesar de las presiones, Pekín se resiste a revaluar su moneda, manteniendo su enfoque en la protección de los empleos industriales como defensa ante la crisis interna.

Números que Impactan

En 2025, el comercio exterior chino alcanzó un crecimiento del 3,8% interanual, con el valor total de importaciones y exportaciones ascendiendo a 45,470 billones de yuanes (aproximadamente 6,55 billones de dólares). Este hito histórico marca por primera vez que el comercio exterior sobrepasa la barrera de los 45 billones de yuanes, de acuerdo con el viceministro de Aduanas, Wang Jun.

Las exportaciones chinas, que continúan desempeñando un papel crucial en la economía del país, llegaron a 26,99 billones de yuanes, lo que representa un aumento del 6,1%. Por su parte, las importaciones también tuvieron un leve aumento del 0,5%, alcanzando 18,48 billones de yuanes.