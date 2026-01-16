El corte de luz que más usuarios afectó en seis años

Masivo Apagón en el AMBA: Casi un Millón de Hogares Quedaron sin Luz

Un apagón amplio y repentino golpeó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este jueves, afectando a cerca de un millón de hogares. Lo más preocupante es que esto ocurrió en una jornada donde las temperaturas superaban los 33 grados, lo que incrementó las dificultades para muchas familias.

El incidente dejó a una gran cantidad de usuarios sin electricidad tanto en la Ciudad como en diversas áreas del Conurbano. Este corte ha sido catalogado como uno de los más severos en los últimos seis años, según las cifras iniciales provistas por las autoridades.

Detalles del Corte Eléctrico

Según reportes, el apagón alcanzó su peor momento a las 16:05, afectando a 840.392 hogares. El corte afectó particularmente a los usuarios de Edenor y Edesur, que experimentaron complicaciones debido a una «falla arrastre» en la red de suministro. A las 15:15, Edesur reportó un pico de 93.668 usuarios sin luz; un fenómeno que se intensificó media hora después.

Impacto en los Servicios de Información

Curiosamente, durante el apogeo de la crisis, la página oficial del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) tuvo dificultades técnicas, lo que complicó la obtención de datos precisos sobre la situación. Tras una hora de interrupción, se volvió a activar el sistema, pero los usuarios aún reportaban problemas en varias regiones.

Comparativa con Anteriores Apagones

Este apagón, aunque significativo, no alcanzó los niveles del histórico corte del 16 de junio de 2019, cuando 50 millones de personas se quedaron a oscuras en un evento sin precedentes en el país. Sin embargo, se asemeja al apagón de marzo de 2023, que afectó a casi 20 millones de argentinos y tuvo repercusiones importantes a nivel nacional.

En los reportes preliminares, se estima que el número total de usuarios afectados ronda el millón, según la Secretaría de Energía. En términos de localización, los partidos más afectados incluyeron Tres de Febrero, San Martín y San Isidro, además de barrios emblemáticos de la Ciudad como Palermo y Belgrano.

Recuperación del Servicio