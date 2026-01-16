Sismo de 4.1 en San Antonio, Chile: Temblor sacude la ciudad

Este viernes, un sismo de 4.1 de magnitud sacudió el norte de Chile, con epicentro a 72 kilómetros de San Antonio. Conoce todos los detalles y cómo prepararte ante estas eventualidades.

Detalles del Sismo

Según el Centro Sismológico Nacional, el temblor se registró a las 01:49 horas (hora local) del 16 de enero. Con una profundidad de 211 kilómetros, el epicentro se ubicó en las coordenadas -67.031 grados de longitud y -24.199 grados de latitud.

Qué Hacer Después de un Terremoto

Es crucial seguir las recomendaciones de las autoridades. Evita buscar información en rumores y fuentes no oficiales. Luego del sismo, revisa tu hogar en busca de daños y utiliza tu celular solo en caso de emergencia para no saturar las líneas telefónicas.

Medidas de Seguridad

Recuerda no encender cerillos o velas hasta asegurarte de que no hay fugas de gas. Mantente alerta por posibles réplicas, que pueden ocurrir tras un movimiento telúrico fuerte.

Preparación ante Sismos

Siempre es recomendable estar informado y preparado. Considera implementar un plan de protección civil, realizar simulacros de evacuación e identificar las zonas de seguridad en tu hogar, escuela o lugar de trabajo. Ten lista una mochila de emergencia con lo básico.

Cómo Actuar Durante un Sismo

Si te encuentras en el hogar, mantén la calma y busca un lugar seguro lejos de objetos que puedan caer. Evita usar ascensores y no te quedes en la caja de escaleras. Si estás en un automóvil, estaciona lejos de edificios y postes, y si te encuentras en la playa, dirígete a zonas elevadas inmediatamente ante la posibilidad de un tsunami.

Histórico de Terremotos en Chile

Chile ha sido testigo de numerosos terremotos a lo largo de su historia. Desde 1570, se han registrado alrededor de un centenar de sismos fuertes, siendo muchos de ellos devastadores. Uno de los más significativos fue el «sismo de Valdivia» de 1960, con una magnitud de 9.5, que provocó un tsunami que afectó diversas regiones, incluso llegando a Japón.

Otros Sismos Memorable en la Historia Chilena

El sismo de Chillán de 1939, con una magnitud de 8.3, se convirtió en el más letal, con cifras de víctimas que oscilan entre 24,000 y 30,000. Otro evento notable fue el terremoto del 27 de febrero de 2010, con una magnitud de 8.8, que también causó un tsunami devastador.