viernes, enero 16, 2026
El Cierre del Dólar: Jueves 15 de enero

sitiosargentina
sitiosargentina
Variaciones en la Cotización del Dólar: El Impacto en el Mercado Financiero Argentino

Las fluctuaciones en el valor del dólar marcan la pauta en la economía argentina. Descubre cómo los distintos tipos de dólar, desde el blue hasta el mayorista, están cambiando y qué significa esto para el mercado.

El Dólar Blue y su Movimiento en el Mercado

En el microcentro porteño, el dólar blue ha experimentado una baja de $5, alcanzando un valor de $1.510,00. Esta reducción refleja la continua variabilidad del dólar informal en respuesta a las condiciones del mercado.

Impacto del Dólar Cripto

El dólar cripto, según el exchange Bitso, también ha cedido un 0,60%, estableciéndose en $1.516,14, lo que pone de relieve las distintas dinámicas entre el mercado oficial y el alternativo.

Variaciones en el Dólar Oficial

El dólar oficial, que se utiliza en transacciones diarias, ha bajado $2,47 respecto a su cierre anterior, situándose en $1.477,13. Esta tendencia a la baja sugiere una jornada de cambios significativos en el mercado cambiario argentino.

El Dólar Mayorista en Números

El dólar mayorista ha cerrado en $1.441, reflejando una jornada con un mayor volumen de operaciones, acumulando más de u$s 410 millones según Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil. El Banco Central ha estado activamente interviniendo en el mercado.

Otros Tipos de Dólar: Ajuste en el MEP y CCL

El dólar MEP se ha ajustado con una baja de $7,74, alcanzando los $1.473,42. Del mismo modo, el dólar contado con liquidación (CCL) ha cedido $13,85, quedando en $1.513,29.

Análisis del Dólar Tarjeta

Por su parte, el dólar tarjeta, destinado a compras en el exterior, se ha reducido en $13, llegando a un valor de $1.911,00. Este tipo de cambio es crucial para los viajeros y argentinos que hacen compras en el extranjero.

Conclusiones del Mercado Cambiario

La dinámica del mercado cambiario sigue siendo volátil y sensible a distintos factores económicos. A medida que las tasas y los tipos de cambio se ajustan, la atención de los inversores se centra en las decisiones del Banco Central y sus repercusiones en la economía nacional.

