viernes, enero 16, 2026
InicioMarketingDólar Blue: Cierre del 15 de enero de 2026
Marketing

Dólar Blue: Cierre del 15 de enero de 2026

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
1

El Dólar en Argentina: Valores Actualizados para el 15 de Enero de 2026

Descubre las últimas cotizaciones del dólar blue, oficial y otros tipos de cambio para hoy, 15 de enero de 2026, y mantente informado sobre la situación cambiaria en el país.

Cotización del Dólar Blue

En la jornada de hoy, el dólar blue cerró en $1.490,00 para la compra y $1.510,00 para la venta.

Valor del Dólar Oficial

Según lo informado por el Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial se encuentra en $1.420,00 para la compra y $1.470,00 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, registra un valor de aproximadamente $1.468,80 para la compra y $1.470,60 para la venta.

Precio del dólar

Cotización del Dólar Contado con Liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) se encuentra en torno a $1.506,40 para la compra y $1.507,20 para la venta.

Dólar Cripto

En el mercado de criptomonedas, el dólar cripto cotiza aproximadamente en $1.505,20 para la compra y $1.522,80 para la venta.

Dólar Tarjeta

El tipo de cambio utilizado para los montos en dólares que aparecen en el resumen de la tarjeta se establece hoy en $1.911,00, correspondiente al dólar turista.

Riesgo País

El indicador de riesgo país, elaborado por JP Morgan, se ubica en 572,00 puntos básicos durante esta jornada.

Artículo anterior
Pareja rescatada tras desvanecerse en velero en Puerto Madero
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments