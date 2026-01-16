Dólar Blue: Cierre del 15 de enero de 2026

El Dólar en Argentina: Valores Actualizados para el 15 de Enero de 2026

Descubre las últimas cotizaciones del dólar blue, oficial y otros tipos de cambio para hoy, 15 de enero de 2026, y mantente informado sobre la situación cambiaria en el país.

Cotización del Dólar Blue

En la jornada de hoy, el dólar blue cerró en $1.490,00 para la compra y $1.510,00 para la venta.

Valor del Dólar Oficial

Según lo informado por el Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial se encuentra en $1.420,00 para la compra y $1.470,00 para la venta.

Dólar MEP

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, registra un valor de aproximadamente $1.468,80 para la compra y $1.470,60 para la venta.

Cotización del Dólar Contado con Liquidación

El dólar contado con liquidación (CCL) se encuentra en torno a $1.506,40 para la compra y $1.507,20 para la venta.

Dólar Cripto

En el mercado de criptomonedas, el dólar cripto cotiza aproximadamente en $1.505,20 para la compra y $1.522,80 para la venta.

Dólar Tarjeta

El tipo de cambio utilizado para los montos en dólares que aparecen en el resumen de la tarjeta se establece hoy en $1.911,00, correspondiente al dólar turista.

Riesgo País

El indicador de riesgo país, elaborado por JP Morgan, se ubica en 572,00 puntos básicos durante esta jornada.