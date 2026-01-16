Pareja rescatada tras desvanecerse en velero en Puerto Madero

Dramático Rescate en el Río de la Plata: Pareja a la Deriva

Una pareja que se encontraba navegando en un velero por el Río de la Plata necesitó asistencia urgente debido a un golpe de calor, lo que llevó a un exitoso rescate por parte de las autoridades.

El incidente tuvo lugar cuando un hombre de 50 años y una mujer de 55 se sintieron descompensados mientras disfrutaban de una tarde de navegación. La alerta se activó a las 17 horas, cuando el capitán del velero solicitó ayuda al número de emergencias 911, informando que se encontraban a la deriva.

Detalles del Rescate

El rescate se llevó a cabo en las cercanías de Puerto Madero, cerca de la terminal de Buquebús y la Reserva Ecológica, donde el velero, denominado «Boomerang», aguardaba. Personal de la Prefectura Naval, junto con el apoyo de la Policía de la Ciudad, logró llegar al lugar rápidamente.

Estado de Salud de los Rescatados

El SAME se hizo presente inmediatamente en el sitio y evaluó a la pareja. La mujer se encontraba en «óptimo estado», mientras que el hombre recibió atención médica en el lugar. Posteriormente, ambos fueron trasladados al Yacht Club de Puerto Madero, fuera de peligro.

Las Causas del Incidente

De acuerdo con las autoridades, el golpe de calor que experimentaron fue resultado de las altas temperaturas de ese día, lo que los dejó vulnerables mientras navegaban. Este episodio pone de relieve la importancia de estar preparados para enfrentar las inclemencias del tiempo durante actividades al aire libre.

Momentos Críticos

Un video transmitido por el canal TN mostró el dramático momento en que un barco de mayor porte remolcaba al velero, simbolizando el esfuerzo conjunto de las fuerzas del orden en la operación de rescate.