Suspenden Senerata en Lima tras la muerte de trabajadores de Emape: el alcalde Renzo Reggiardo asiste al velorio

Lima de Luto: Suspenden Serenata por la Trágica Pérdida de Trabajadores Municipales

La ciudad de Lima se encuentra sumida en el dolor tras el trágico fallecimiento de dos trabajadores municipales en un accidente en la Panamericana Sur. Este evento ha llevado a la suspensión de la próxima Serenata a Lima, programada para el 17 de enero.

El impacto de la tragedia que cobró la vida de Jessica Corachahua Toledo y Wilfredo Rosales Mallma, ambos empleados de EMAPE, ha causado una profunda conmoción en la comunidad. Este fatal accidente no solo ha afectado a sus familias, sino que también ha resonado en la ciudadanía, que ha estado atenta a las acciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Decisión de Duelo Institucional

En un acto de duelo institucional, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció la suspensión de la Serenata a Lima, un evento que debía celebrarse en la Plaza de Armas. Esta decisión fue comunicada oficialmente, expresando las condolencias de la municipalidad por la irremediable pérdida de los trabajadores municipales.

Mensaje de Empatía y Solidaridad

El comunicado emitido por la comuna subraya la necesidad de empatía en este momento difícil, pidiendo comprensión a la población por la cancelación del evento: «La nueva fecha de la actividad será comunicada a través de nuestros canales oficiales». Esta nota, fechada el 15 de enero de 2026, destaca el foco en el respeto hacia las familias de los fallecidos.

Presencia del Alcalde en el Velorio

Aparte del anuncio oficial, el gesto más significativo del día fue la visita del alcalde Renzo Reggiardo al velorio de los trabajadores fallecidos. Con una asistencia discreta, Reggiardo mostró su apoyo a los familiares y compañeros de las víctimas, destacando la importancia de la cercanía en momentos tan difíciles.

Durante su asistencia, el alcalde manifestó su pesar por la tragedia, compartiendo momentos de silencio y reflejo junto a los familiares en un ambiente cargado de emociones y despedidas.