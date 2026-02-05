Recupera Mensajes Borrados de Instagram: Guía Paso a Paso

¿Te has encontrado en la situación de haber eliminado mensajes importantes en Instagram? No estás solo. Millones de usuarios buscan formas de restaurar sus conversaciones cada día.

En la actualidad, Instagram cuenta con más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales. Con tantos mensajes intercambiados a diario, la preocupación por recuperar conversaciones borradas se ha vuelto cada vez más común entre sus usuarios.

Recuperar mensajes eliminados en Instagram: un desafío común

Aunque Instagram no ofrece una opción directa para restaurar mensajes eliminados, existen varias alternativas que pueden ayudarte a recuperar esa información perdida.

Solicitar una copia de seguridad

La forma más efectiva de intentar restaurar mensajes eliminados es solicitar una copia de seguridad de tu información a Instagram.

Desde la configuración de tu cuenta, puedes acceder a la opción «Descargar información«, que te enviará un archivo por correo electrónico con todos tus datos, incluidos los mensajes directos.

contactar al destinatario

Otra opción es contactar a la persona con la que intercambiaste mensajes. A menudo, los mensajes eliminados en tu dispositivo seguirán siendo visibles para ellos, lo que podría facilitar la rápida recuperación de información específica.

Aplicaciones de terceros: Pros y contras

Existen también aplicaciones externas que prometen recuperar mensajes eliminados escaneando tu dispositivo o utilizando copias de seguridad. Plataformas como Gbyte afirman poder restaurar más de 25 tipos de datos, incluidos mensajes, fotos y otros archivos multimedia.

Sin embargo, los expertos advierten que estas herramientas pueden conllevar riesgos de seguridad y privacidad. Es fundamental investigar y verificar la reputación de cada aplicación antes de instalarla.

Mitos sobre la carpeta «Eliminados recientemente»

Es importante aclarar que la carpeta «Eliminado recientemente» solo está disponible para publicaciones, historias y reels. Los mensajes directos eliminados no se almacenan en este espacio, lo que significa que una vez que se eliminan, no hay forma de recuperarlos a través de esta función.