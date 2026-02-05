Pobreza: Nuevas Revelaciones Sobre las Medidas del Indec

Un informe del Centro de Estudios Derecho al Futuro, vinculado a Axel Kicillof, señala que las cifras oficiales de pobreza distan mucho de la realidad, generando controversia en el ámbito estadístico nacional.

Las cifras oficiales de pobreza en Argentina están bajo la lupa. Un reciente estudio elaborado por el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDEF) sugiere que el porcentaje de pobreza es en realidad un 9% mayor de lo que el Gobierno alega, lo que añade una nueva dimensión al debate sobre la transparencia de las estadísticas en el país.

Discrepancias alarmantes en las estadísticas

El estudio pone en evidencia que, a partir de los registros reales de salarios y jubilaciones, la pobreza no ha disminuido, como informa el Indec, sino que ha crecido significativamente entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2025. Este informe se produce en un contexto ya polémico, marcado por la renuncia de Marcos Lavagna al Indec debido a supuestas presiones políticas.

Metodologías cuestionadas

Una de las principales preocupaciones del informe es la cuestionable metodología de recolección de datos. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestra incrementos en los ingresos que no concuerdan con las cifras oficiales de salarios y pensiones. Esto podría significar que los 2,3 millones de personas que supuestamente han salido de la pobreza puedan ser, en gran parte, un simple espejismo.

Desenmascarando la situación

El análisis del CEDEF realiza simulaciones utilizando datos reales que reflejan la evolución de ingresos de manera más precisa. En este nuevo escenario, el informe concluye que la pobreza aumenta un 9%, alcanzando así un 44% de la población. Este hallazgo contrasta fuertemente con la narrativa oficial que ha destacado mejoras en las cifras de pobreza.

Errores en la recolección de datos

Las discrepancias en las estadísticas se deben a que las encuestas como la EPH dependen de la auto-reporte de las personas. Esto entraña un riesgo de errores de recuerdo o distorsiones en la declaración de ingresos. Por el contrario, los datos administrativos, que reflejan las remuneraciones efectivas, tienden a ser más confiables.

Cambio en el costo de vida

Otro factor que contribuye a la subestimación de la pobreza es la Canasta Básica Total (CBT), que se calcula con datos obsoletos de hace más de dos décadas. Este hecho subestima el costo de vida actual y, por ende, la línea de pobreza. Según el CEDEF, esto crea una falsa sensación de mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos.

Para el Gobierno nacional, las estadísticas de pobreza son fundamentales para su discurso de recuperación económica. Sin embargo, el análisis del CEDEF sugiere que las mejoras son en gran medida ilusorias, resultado de un contexto de medición poco confiable, más que de un auténtico aumento en los ingresos.